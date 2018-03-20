Son dakika! Afrin halkı teröristleri TSK'ya böyle teslim etti

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinde kontrolü ele geçiren TSK, teröristlerden arındırılan Afrin'den dikkat çekici fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. TSK tarafından Twitter'den paylaşılan fotoğraflar, Afrin halkının operasyondan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi. 3 teröristi yakalayan Afrin halkı, teröristleri TSK'ya teslim etti.

TSK, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etti. Afrin'de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele" notu ile teslim edilen teröristlerin fotoğraflarını paylaştı.