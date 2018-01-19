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Son dakika! Afrin sınırında yeni önlem: 'Kayı' güvenlik sistemi

DÜNYA HABERLERİ | 19.01.2018 14:04 | Son Güncelleme 17 dakika önce

Hatay'da terör örgütü PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti.

Hatay'ın Afrin sınırında 40 kilometrelik alana kurulacak sistemin, 20 kilometrelik kısmının kurulumu tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test edilen sistem, ilk testlerden başarıyla geçti.

Türk yapımı cihazların yer aldığı elektronik sistem sayesinde sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanlar tespit edilip, komuta merkezi uyarılıyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanılıyor ve kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazların da bulunduğu sistem, her türlü tehditte komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi aktarıyor.

Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi sayesinde Türk topraklarına yapılan saldırı noktası anında bulunuyor. Silah, hedefe otomatik olarak odaklanarak, verilecek komutla nokta atışı yapabiliyor.

Toprak altına yerleştirilen sensör sayesinde de hem hudut hattına yaklaşan nesneler hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor. Hudut birliklerinin güvenliğini de artıran Kayı Sınır Güvenlik Sistemi ile sınır denetimi elektronik sistemle sağlanıyor. Sistemin tüm Suriye sınır hattına kurulması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik hatay PKK PYD Afrin

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