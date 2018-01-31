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Son dakika! Afrin'deki Abdullah Öcalan anıtı yerle bir edildi

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 17:30 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde anıtı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına "Öcalan Anıtı" inşa edildiği belirlendi. Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekatı kapsamında hava harekatı düzenlendi. Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeyinde bulunan Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü de terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, kara ve hava unsurlarınca ateş altına alındı. Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor. TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzananlojistik yolları kesilmiş oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Allahım tüm silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin dualarımız sizinle.
@oul1futti1 Amin İnşallah. büstünü parçalamışlar bebek katilinin. iyide etmişler. De Canlısı elimizde abi. Birisi İp mi atmıştı..?
Herkes veriyor gazı mehmetçiğe ama bir kimse de sormuyor bu unsurlar nereden ve kimin izni ile buralara geçti, hangi ülke topraklarından kimin izni ve onayı ile geçti diye? Sonuç da olan altı sdınıf vatan evlatlarına oluyor ateşe atılan bizler sefayı süren zenginler ve iktidar yandaşları.
@durmus.topal Senin gibi muhalefet yapacağım diye fetö ağzıyla konuşan tipleride unutmayalım değil mi ?
amerika rusya iran ne hakla suriyede diye sormuyorsun teröristlerin tepelerine binmeye başlayınca zoruna gidiyor galiba hangi hakla oradayız diyorsun.
iha nıza sağlık. kanadın dert görmesin siha.
Helal olsun Bozkurtlar
ne bozkurt lan bozkurt bir hayvan türüdür helal olsun askerimize desene cahil
Düşüncelerimizin ne önemi varki nasıl olsa yayınlanmıyor..
yaşasin bariş kahrolsun savaş
@sedat_tumturk_1976 Çok ilginç soyadı türk olanların çoğu terörist. Sende de var bu !!!
Bundan 3-5 yıl önce komşuları ile huzur içinde güllük gülistanlık bir ülkeydik. Tüm dünyanın gıpta ile seyrettiği, vatandaşlarını ısrarla gezmeye gönderdiği mutlu insanlar ülkesiydik. Ben bunları istiyorum, kimse ölmesin, silahlar sussun, sevelim sevişelim dünya kimseye kalmaz :(
Biz neden böyle bir ülke haline geldik
HELAL OLSUN TÜRK ORDUSUNA VAR OLUN . NASIL İSABET ETTİRMİŞ PİLOTLARIMIZ O PERASYNUN İLK GÜNLERİNDE BİR TÜNELİ TAM BİR İSABETLEN VURMUŞLARDIN HELAL OLSUN BU GAVURLARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ RABBİM BİZİMLEN BERABER DİR ALLAH ASKERLERİMİZİ KORUSUN İNŞALLAH.
hep öldürüldü hep yok edildi deniyor ama ortada ne bir video ne bir kanıt var maaşlı trollerde yorumda bulundum tamamdır. hay seçim sen nelere kadirsin
HABERE BAK GERÇEĞİ ELİNDE FOTOGRAFİNİ BOMBALAMIŞ VE HABER YAPMIŞ :-)))
bu daha teroristlerin en güzel zamanı. yaşasın barış söyliyerek ülkemizi bölmeye çalışanlar savaşla kahrolacaklar.barış olsun insan olun dendi hendek kazdılar abd ile bir olıp yapmadıkları kalmadı.barış diyerek artık inandıramazsınız. bölge halkıda gördü ne mal olduğunuzu. abd nin uşakları .abd nizle gelin
Peygamberin ordularını, abd. Bizden güçlüdür diyenlerin imanı zayıflardır.
canlısı elimizde biz resmine bomba atıyoruz
ÇOK TÜRK TARİHİ OKUYAN BİRİ OLARAK SÖYLÜYORUM TÜRK MİLLETİ TOPLUMSAL OLARAK SABIRLI MERHAMETLİ ALÇAK GÖNÜLLÜ LAKİN !!!!! (ÖFKESİ ŞARTELLER ATTIMI) ÖFKESİ KORKUNÇ BİR MİLLETTİR . BİZ ÜÇ BEŞ ÇAPULCUYU EZİP GEÇER DÜNYA HAKİMİYETİNİ DE ECNEBİLERDEN ALIRIZ HAÇLILARLA KANKA OLANLARA DA ZAMANI GELİNCE HESAP SORACAK KADAR KİNDARIZ VUR TÜRK TOPÇUSU YER GÖK İNLESİN DOST GÜVEN DUYSUN DÜŞMANLARA KORKU SALSIN
Mehmetçiğimizin ellerine sağlık.. Daha inleri dağıtılacak inşallah.
doblo78 sen ceset meraklısıysan görmek istiyosan hemen askere yazıl afrine gönderin beni de orda görrsün öyle leşleri göstermek açıkca dünya kamu oyunda türkiyenin aleyhinde olur bu kadar beynin çalışmıyosa yazma böle saçma yazılar
nasıl bomba la bu bina olduğu gibi ayakta. Bizdeki bombalar 10 metre tesirli sanırım
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