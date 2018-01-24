Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Dünya Afrin operasyonuna kilitlendi. Afrin'den son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor... Son gelen acı haberle 2 yaşanan çatışmada 2 askerin yaralandığı öğrenildi. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeytin Dalı Operasyonu'nun 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzileri ateş altına alındı. Belirlenen hedefler, yapılan bombardıman ile etkisiz hale getiriliyor. Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor. Savaş uçaklarının bu sabah Afrin'deki terör mevzilerini vurması, Habertürk muhabirleri Osman Girgin ve Deniz Pirinççiler tarafından canlı yayınında görüntülendi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN İTİRAF!
Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG (PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) yetkilisi, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.
ATAK HELİKOPTERLERİ İLK KEZ KATILDI
Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. AA ekibi, yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışlarını görüntüledi.
Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.
Afrin'de ilk kez kullanıldı. Yerli üretim böyle görüntülendi.
Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.
EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığı Suriye'nin Afrin bölgesinde Cumartesi başlayan sınır ötesi harekatta en az 260 PKK, YPG ve İŞİD mensubu teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Dün gece yapılan açıklamada askeri harekatın icrasında sadece barınak, mevzii ve silahların hedef alındığı ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği ifade edilerek, "Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
YILDIRIM'DAN AFRİN AÇIKLAMASI
Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor ve şu ana kadar 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi veren Yıldırım özetle şunları söyledi:
Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor."
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