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Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

DÜNYA HABERLERİ | 24.01.2018 11:25 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Türkiye Afrin operasyonunda tarih yazıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Türk savaş uçakları bu sabah terör hedeflerini vurmaya başladı. Öte yandan operasyondan bir de acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada harekata dün ilk kez yerli üretim Atak helikopterleri de katıldı.

Dünya Afrin operasyonuna kilitlendi. Afrin'den son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor... Son gelen acı haberle 2 yaşanan çatışmada 2 askerin yaralandığı öğrenildi. Yaralı askerler, Gülbaba Köyü Sınır Tahliye Noktası'na getirilerek, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı kapsamında, bölgedeki unsurlara saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Zeytin Dalı Operasyonu'nun 5. gününde Türk savaş uçakları havadan, fırtına obüs ve ateş destek vasıtalarıyla karadan PYD/PKK mevzileri ateş altına alındı. Belirlenen hedefler, yapılan bombardıman ile etkisiz hale getiriliyor. Yapılan bombardımanın ardından yükselen dumanlar, Kilis'in sınır köylerinden de görülüyor. Savaş uçaklarının bu sabah Afrin'deki terör mevzilerini vurması, Habertürk muhabirleri Osman Girgin ve Deniz Pirinççiler tarafından canlı yayınında görüntülendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN İTİRAF!

Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG (PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) yetkilisi, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.

ATAK HELİKOPTERLERİ İLK KEZ KATILDI

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. AA ekibi, yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışlarını görüntüledi.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.


Afrin'de ilk kez kullanıldı. Yerli üretim böyle görüntülendi.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

EN AZ 260 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı Suriye'nin Afrin bölgesinde Cumartesi başlayan sınır ötesi harekatta en az 260 PKK, YPG ve İŞİD mensubu teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Afrin operasyonuyla ilgili kritik açıklama: YPG'nin devlet gibi yapı kurmasına tahammül edemeyiz

Dün gece yapılan açıklamada askeri harekatın icrasında sadece barınak, mevzii ve silahların hedef alındığı ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği ifade edilerek, "Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

YILDIRIM'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Operasyon planlandığı gibi devam ediyor ve şu ana kadar 214 hedef vurulmuş etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi veren Yıldırım özetle şunları söyledi:

Terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele veriyoruz. Afrin'e başlattığımız operasyonun amacı da Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak ve bölgede terör oluşumlarına son verecek, orada yaşayan kardeşlerimiz üzerindeki zulmü kaldıracak, ayrıca Afrin'den ülkemize saldırılarının önüne geçecek ve ülkemizin, sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın emniyetini sağlamak amacıyla operasyon başladı. Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir. Alanda temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Bundan sonra ne olacak diye sorarsanız, bölgenin terörden PKK, YPG, PYD bunlar aynı terör örgütü ve DEAŞ'tan tam anlamıyla temizleninceye kadar ülkemize yönelik hiçbir silahlı tehdidin kalmayacağı anlaşılmayıncaya kadar planlandığı gibi gidiyor."

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ABD sürekli yeni planlarla Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Fetö eliyle darbeye kalkışmak, yeni yeni terör örgütleri kurmak, T.C. düşmanı içimizdeki siyasileri desteklemek ve daha nice pis plan.Yahudi lobisi rahat durmuyor ve vazgeçmiyor.Uyanık olalım birlik olalım zafer bizimdir.Allah C.C Hak yolunda savaşanlarla beraberdir..
Tanrı Türkü Korusun.Ne Mutlu Türküm Diyene!
@akrepxxx111 hani kahramandınız hani bir türk dünyaya bedeldi niye tanrınızın korumasına sığınıyorsunuz ?
allah yardımcınız olsun mehmetcik
Daeşle bir olduğunuzu sonunda kabul ettiniz :) YPG komutanının yaptığı açıklamaya bakın :) onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor. 10larca mı yani 100 değil, 99 yabancı terörist mi türk ordusunu halt edecek, bu adamları yakalayıp hangi ülkelerden olduklarını ve neden yaptıklarını kamu oyuna birer birer açıklayınız.
işte abd , suriye haritasındaki küçük amerikayı kurduktan sonra ortadoguyu,akdenizi,petrol yataklarını,israili vb. gibi birçok faktörü elinde tutarak incirliğe gebe kalmak istemiyor bundan dolayıda bu faktörleri elinde bulundurmak istiyor ve bunun içinde bir karışıklık gerekiyor işte bu adımda terör örgütü kurmak ve belirli ülkelere sokarak bunları dağıtmak ama abd bu planları yeni yapmadı bu planları belkide atalarından miras kaldı ve devam ettiriyorlar, aynı Kızılderilileri yok etmeleri gibi topraklarına el koyma ve istedikleri gibi yönettikleri gibi abd aslında gir,öldür,al uyguluyor gizli
helikopterleri havada çok tutmamak gerek.stinger füzeleri var bu deyyuz kürtlerde.bombasını boşaltan birliğine dönsün hemen.
başta ingiltere 100.yıllık planını devreye sokması için ABD,in siyonistlerin sürekli yeni planlarla Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. Fetö eliyle darbeye kalkışmak, işit deaş vs. terör örgütlerini birleştirip dünyanın gözü önünde yeni yeni terör örgütleri kurmak, bu arada T.C. düşmanı içimizdeki siyasileri desteklemek ve daha nice pis plan.Yahudi lobisi rahat durmuyor ve vazgeçmiyorlar bizler müslüman türk ulusu olarak Uyanık olalım birlik olalım zafer bizimdir. Allah C.C Hak yolunda insanca halk ihlali yapmadan savaşanlarla beraberdir allah yar ve yardımcımız olsun türk askerini korusun amin.
bu kadar cesur bir ordunun bu teknolojik silahları kullanarak muzaffer triplerine girmesi çok ironik ve komik oluyor. yahu türk ordusu afrinde bir metre bile ilerleyememiş neyin kafasını yaşıyorsunuz zombi hapımı yuttunuz. ayrıca ÖSO denen arap çeteleri sizin başınıza bela olacak demedi demeyin yarın ABD çıkıp bunlara dolar verirse ilk satacakları sizler olursunuz unutmayın araplara güven olmaz. kahramanlık edalarıyla dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayasanız ey uyduruk kahramanlar
aslanlarım benim...
cız bız kokusu geliyor ????
ulan ne kadar kahpe varmış abd ingiliz alman iman gücünden korkacaksınız
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