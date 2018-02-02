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Son dakika! Akdeniz'de yine göçmen faciası: 90 sığınmacı can verdi!

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 13:51 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu Pakistanlı yaklaşık 90 sığınmacının boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Son dakika! Akdeniz'de yine göçmen faciası: 90 sığınmacı can verdi!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı. Faciadan yalnızca üç kişi kurtulabildi.

Reuters'ın dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre, IOM yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun Pakistan vatandaşı olduğunu belirtiyor.

Türkiye-Yunanistan hattının kapanmasıyla 2016 yazından itibaren göçmen trafiği Libya-İtalya hattına kaymış oldu. Aynı yıl 5 binden fazla insan Akdeniz'de boğuldu ve 2016 en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise can kaybı 3 binin üzerindeydi.

Çalkantılı yıllar geçiren ve otorite boşluğunun bulunduğu Libya'da, bazı göçmenler köle pazarlarında satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Akdeniz göçmen Libya

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Çok iyi olmuş hepsi hırıstiyan düşmanı bunların.Kafaları boka girince hırıstiyanlara sığınıyolar.Güçlü olsalar bir tane dünyada hırıstiyan bırakmazlar.
vatanını terk edenlerin yaşadığı son hep aynı
Vatanlarını savunacaklarına kaçıyorlar sonrada acınacak bir sonla karşılaşıyorlar bu nedenle acımıyorum biz hem kendimiz hem onlar için sınırlarımızda savaşlar veriyoruz bunların başında hiç mi aksakallısı yok
Vatanlarını savunacaklarına kaçıyorlar sonrada acınacak bir sonla karşılaşıyorlar bu nedenle acımıyorum biz hem kendimiz hem onlar için sınırlarımızda savaşlar veriyoruz bunların başında hiç mi aksakallısı yok....... !!!
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