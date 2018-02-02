Son dakika! Akdeniz'de yine göçmen faciası: 90 sığınmacı can verdi!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı. Faciadan yalnızca üç kişi kurtulabildi.

Reuters'ın dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre, IOM yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun Pakistan vatandaşı olduğunu belirtiyor.

Türkiye-Yunanistan hattının kapanmasıyla 2016 yazından itibaren göçmen trafiği Libya-İtalya hattına kaymış oldu. Aynı yıl 5 binden fazla insan Akdeniz'de boğuldu ve 2016 en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise can kaybı 3 binin üzerindeydi.

Çalkantılı yıllar geçiren ve otorite boşluğunun bulunduğu Libya'da, bazı göçmenler köle pazarlarında satılıyor.