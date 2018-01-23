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Son dakika! Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 12:43 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre, Alaska'da 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. Sarsıntının merkez üssü Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Türkiye saatiyle 12.31'de meydana gelen deprem, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Alaska’nın Chiniak bölgesinin 250 kilometre güneydoğusunda 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Türkiye saatiyle 12.31’de gerçekleşen deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi.

Alaska, Kanada ve ABD’nin batı kesimleri için ABD’den tsunami uyarısı geldi. Gelişmeleri yakından takip eden Japonya ise henüz benzer bir uyarıda bulunmadı.

Sarsıntının merkez üssü, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Dünyada en çok depremin meydana geldiği söz konusu fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor. Tarihteki en büyük depremlerin neredeyse tamamı bu hat üzerinde gerçekleşti.

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TSUNAMİ'DE 139 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Alaska'da 1964 yılında meydana gelen 9,2'lik depremin ardından tsunami yaşanmıştı. 67 metreye kadar yükselen dalgalar 139 kişinin ölmesine neden olmuştu.

ALASKA NEREDE?

Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzölçümü olarak en büyük ve nüfus olarak da en küçük eyaletidir. 30 Mart 1867 tarihinde Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın alınan Alaska, oldukça soğuk bir iklime sahiptir.

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1 milyon 718 bin kilometre kare yüzölçümü bulunan Alaska'da 2016 verilerine göre 741 bin 894 kişi yaşamaktadır. Alaska, ABD'ye 3 Ocak 1959 tarihinde resmi olarak katılmıştır.

Dört coğrafi bölgeye ayrılan Alaska'nın coğrafi bölgeleri şu şekilde kabul edilmektedir;

Güneyde Büyük Okyanus dağ sistemi bölgesi,
Ortadaki ovalar ve yaylalar bölgesi,
Kuzeyde Brooks dağları bölgesi (Kayalık dağların kuzey uzantısı)
Kuzey uçta kıyı ovası.

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deprem Alaska tsunami

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
islam dünyasından elini cek ikinci si abd yaratılmaya başlandı önce volkanlar ardı abd nin kalbinde mnyet bazı yazıları yayınlamıyor bizim görevimiz katillerin cezasını yazmak.. halikopter düşünce yazdıklarımız yayınlansaydı olayı görecektiniz bunu yayınla mynet abd nin yıkılışını yazıyoruz...
sen kafayı yemişsin.
7.6 büyüklüğünde.
Yakın zamanda kaydedilmiş, Alaskadaki uzaylı görüntüleri yayınlanmıştı.
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