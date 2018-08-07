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Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, ülkenin en yoğun havalimanları arasında yer alan Frankfurt'ta polis operasyonu olduğunu bildiriyor.

Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi

Almanya'daki Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda alarm verildi.

Reuters, polis operasyonu olduğunu ve havalimanının bir kısmının tahliye edildiğini bildiriyor. Tahliye edilen bölüm, Terminal 1.

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Almanya Frankfurt havalimanı tahliye polis alarm

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