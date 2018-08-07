Son dakika... Almanya'da Frankfurt Havalimanı tahliye edildi

Almanya'daki Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda alarm verildi.
Reuters, polis operasyonu olduğunu ve havalimanının bir kısmının tahliye edildiğini bildiriyor. Tahliye edilen bölüm, Terminal 1.
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