HABER

Son dakika! Almanya'da patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama sebebiyle 29 kişinin yaralandığı, bazı binaların ise hasar gördüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Almanya'yı uyandıran adamAlmanya'yı uyandıran adam
Siyasetçiler oy vermek için sandığa gittiSiyasetçiler oy vermek için sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya patlama Wuppertal

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.