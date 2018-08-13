Son dakika! Almanya: Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz

Alman Hükümeti, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" açıklaması yaptı.
Sözcü bu açıklamayı bu yıl dolar karşısında yüzde 40'tan fazla değer kayben TL'nin düşüşü sorulduğunda yaptı.
Alman ekonomi bakanlığı sözcüsü G20 üyeleri arasında Türkiye'deki duruma ilişkin kriz görüşmesi bulunmadığını ifade etti.
Sözcü ayrıca Türkiye'deki ekonomik durumun Alman şirketlere olan etkisine ilişkin yorum yapmak için çok erken olduğunu belirtti ve son gelişmelere ilişkin açıklama yapmadı.
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