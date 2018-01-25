Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman marka Leopard 2 tanklarının kullanıldığını gösteren fotoğraflar Almanya'yı karıştırdı. Kamuoyunun tepkileri ve muhalafetin eleştirileri üzerine Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurma kararı aldı.

Der Spiegel dergisinin haber sitesine göre Almanya'da 24 Eylül seçiminden beri koalisyon hükümeti kuurlmaya çalışılırken görevdeki hükümet Afrin'e operasyon yapan NATO müttefikine kritik silahların ihracatıyla ilgili artık karar almayacak.

CDU lideri Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

GABRIEL TAAHHÜTTE BULUNMUŞTU

Gabriel, iki hafta önce Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Der Spiegel haberini, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok" sözleriyle yalanladı.