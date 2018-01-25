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Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 15:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik askeri operasyonunda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığına dair görüntüler Alman kamuoyunda tepki çekti. Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Der Spiegel'in bu haberini yalanladı.

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman marka Leopard 2 tanklarının kullanıldığını gösteren fotoğraflar Almanya'yı karıştırdı. Kamuoyunun tepkileri ve muhalafetin eleştirileri üzerine Başbakan Angela Merkel ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şimdilik Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurma kararı aldı.

Der Spiegel dergisinin haber sitesine göre Almanya'da 24 Eylül seçiminden beri koalisyon hükümeti kuurlmaya çalışılırken görevdeki hükümet Afrin'e operasyon yapan NATO müttefikine kritik silahların ihracatıyla ilgili artık karar almayacak.

CDU lideri Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükümetine kalması konusunda uzlaştı.

GABRIEL TAAHHÜTTE BULUNMUŞTU

Gabriel, iki hafta önce Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Der Spiegel haberini, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok" sözleriyle yalanladı.

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Türkiye Almanya tank Son dakika Leopard 2 tankları

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
bitirin artık şu altay tankını!
@ilkersuna ne altayı lenn dingo...
BİZ SİZE TANK SATALIM SİZ SIKIYORSA OTOMOBİL SATIŞLARINI DURDURUN YAHUDİ KATİLLERİ
@otobakimzekayi KENDİ YAPTIĞIN OYUNCAK TANKIMI SATCAN DİNGO
DURDURUN. KÖTÜ EV SAHİBİ KİRACYI EV SAHİBİ YAPAR. BİR İKİ SENEYE KADAR ONLARDAN ÇOK DAHA İYİLERİNİ BİZ YAPARIZ.
Tarih yine tekerrür ediyor. Kıbrıs harekatında olduğu gibi yapılmaya çalışılan ambargoyu tekrar yaşatmaya çalışıyor. bu sefer yemez. büyük bir kalkınma üretim gelişim ve sıkı güçlü dostluklar var..
zaten gereksiz alman tanki. Türkiye zaten en iyisini üretiyor
Hayırdır Deutschland!?Tankların size borcu mu var hala?Sanmıyorum...Parasını verip almışız;nerede,nasıl kullanacağımızı size mi soracağız?Almanya'nın,Türkiye ile bi derdimi var?Varsa,çekinme söyle acı vatan Alamanya...Dürüst ol ve kıçını-başını oynatma,kıvırmadan anlat derdini...Derdini söylemeyen,dermanını bulamazmış...
Erdoğana düşmanlık eden hamaklar bizi 100 yıl abd nin uçağına almanın tankına israilin füzesine mahkum edenler mahkum en büyük ihaneti yapanlardır. Bunu anlamanız için daha ne olması gerekiyor adamlar tank vermese bizde üretmemiş olsak ülkemizi taşlamı savunacaktık.
Çok üzüldük. Siz yok etmeye çalıştıkça biz daha güçlü oluruz. Kendimiz üretiriz her imkanımız var.
bizde kendi tankımızı yaparız kötü ev sahibi adamı mal sahibi yaparmış az bekleyin
o zaman neden bu silahları alalım ve natoda da cıkalım hala anlamadıkmı nato asıl müslümanları yok edilmsi icin kurulduğunu hala göremiyormuyuz..
İşin özünde güzel bir haber, bu hanslar yüzünden kendi tankımızın yapımını hızlandırır kendi silahlarımızın yapımını arttırırız. Sonuçta gavur gavurluğunu yapacak zaten... Şaşırmadık
MERKEL TEYZE BİZİM TANK A TOP A İHTİYACIMIZ YOK SEN RAHAT OL
''Çare bulmanın en iyi yolu, çaresizliktir''. Bu bir atasözü değil, yaşadıklarımın bana verdiği derstir. Onun için kendi tankımızı kendimiz yapmalıyız; hatta daha fazlasını...
almanyaya sormak lazım tank ne için alınır diye. süs niyetine koyacak değiliz. ama bizimkilerde de bir gerizekalılık var sanırım. kendi tankını üretiyorsun kendi mühimmatını üretiyorsun halen gidip anlaşma yapıyorsun. bu nasıl bir iştir bizim aklımız ermez.
Süs olarak mı aldık onları. İyi zamanı geldi mi kullanma biblo olarak mı kalsın. Ücreti ödendiyse kullanmada ücreti ödeyenin inisiyatifindedir. Kullandırmaya müsaade etmiyor musunuz o zamanda vergi vermek zorundasınız. Yok öyle üç kuruşa ......
Tankın motorunu kimin yardımı ile geliştirdiler, mühendisi kim? İçimizde ne cevherler var. Biz halen kimden medet umuyoruz.
sanki tankı bize hibe ediyorlar. vermesinler kendiler zarar eder. kullanamayacağım tankı niye alayım.
kısıtlayın ki biz üretime başlayalım no problema
kötü komşu evsahibini mal sahibi edermiş. YAP TÜRKİYE'M DAHA İYİSİNİ
Füze kalkani sistemi kurmus yerli ucaklar uretmistik 2007 secim afisleri uçağımız gökyüzünde... Sonra ABD ucak rusdan fuze faransadan fuze ucak resmen rusvet dagitiyoruz kim kimi KANDIRIYOR zaten kafa yarım o da karisti
iyi olmuş bu vesile ile bizde bir an önce altay tankını envantere dahil etmenin yollarını buluruz kıbrıs savaşı sonrası uygulanan ambargo asalsanı kurulmasına vesile oldu bunlar iyiye işaret
KARDEŞİM SANA NE PARAMLA ALDIĞIM ARTIK BENİM MALIM OLMUYOR MU? NEREDE NE ZAMAN KULLANACAĞIM SENİ NE ALAKADAR EDER. BU ARADA BİR ŞEY DİKKATİMİ ÇEKTİ MUHALEFETTEN GELEN ELEŞTİRİLER ÜZERİNE LEOPARD TANKLARININ SATIŞI DURDURULMURMUŞ DENİLİYOR. YANİ HÜKÜMET MUHALEFETİN SESİNE DE KULAK VERİYOR, AMA BİZİM HÜKÜMET VE RTE ASTIĞIM ASTIK KESTİĞİM KESTİK MANTIĞIYLA ELEŞTİRİLERE HİÇ TAHAMMÜLLERİ YOK. BİR KİŞİ NE DERSE O OLUYOR.
süs içinmi alıyoruz niye kullanmayalımki
Paramızla adamlardan Tank alacağız sonra nerede kullanacağız diye icazet alacağız hadi ordan... Artık Uçak, tank ve silahları kendimiz yapmalıyız dışarıdan almamalıyız
Negüzel tanklarının reklamını yaptık reklam beleş
turkiye para ödeyecek tank alacak .. kullanmayıp ne yapacak ...muzede mi saklayacak?? peki karşı tarafa verdiğiniz silah ve destek ne olacak?? merkel senin babanı da sevmezdim))
Hani Tankları biz yapmıştık..!!! Motoru olmayan Tanklar hangarda bekliyor..!!!
parayı verip silah alıyoz orda kullanman burda kullanman o zaman satmayınki daha iyisini biz üretiriz siz parayı kullanarken bize soruyonuzmu bak abd silah vermedi ne oldu savunmasız mı kaldı Türkiye kendi üretti
Dün dosttuk bugün düşman olduk. Hiristiyanların bu Osmanlı düşmanlığı hep devam edecek anlaşılan...
silik almanya da bu tür haberlerle gündemde kalmaya çalışıyor. yazık yav, birileri şu dazlakları teselli etsin.
parasını çoktan alıp yediler şimdi nereye kullanacağımızı onlara soracak halimiz yok
PEKİ BİZ BU TANKLARI KİME KARŞI KULLANICAKMİSİZ???
Kendi Silahını Kendin Yapacaksın. Muhanete Muhtaç olmayacaksın.
satılan tankın nasıl kullanamazmışım ki.
Hem alırken parasını verecek hemde senin isteklerine göre kullanıcak yada kullanmayacak.Türkiye Cumhuriyeti kimsenin emir eri değildir.Almanya pkk yı desteklediğini nede çok belli ediyorsun.Bu yüzden her alanda yerli üretim bir gereklilik değil bir zorunluluktur ve vatan millet meselesidir.
tanki bize tanksavari pyd ye veriyorsun merkel siz turk dusmani nazi zihniyetli alcaklarsiniz.
bunlar kafayı yemiş bu tankları biz neden satın alıyoruz siz neden satıyorsunuz müze açttıkta sergilemek içnmi satmıcakmışlarmış çokda sorun oldu bize
Ulan sizin yapmış olduğunuz tankların beynini bile rahmetli Erbakan verdi. O zaman şimdi olsaydı ne çeşit tanklarımız vardı siz düşünün.
Biz bu tankları havaya sıksınlar diye aldık sormak söylemek lazım.. Komiklik la!!
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