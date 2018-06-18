Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

NTV'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye-ABD anlaşması sonuç verdi. Anlaşma çerçevesinde Türk askeri Manbiç'in dış mahallelerine girdi.
Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.
Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, ABD birlikleriyle birlikte bölgede ortak devriyeye başladı.
TARİHİ MENBİÇ ZİRVESİNİN ARDINDAN
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'da Washington'da Suriye'nin Menbiç bölgesi için bir araya gelmiştİ. Görüşmenin ardından açıklama yapan taraflar Menbiç için yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.
Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.
ERDOĞAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Menbiç'e ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan "Menbiç'te şu an devriye gezme olayı başladı" dedi.
ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİ MENBİÇ'İN İÇİNE DE GİRECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'teki son dakika gelişmesinin ardından 'ABD ile adım atacağız demiştik' ifadelerini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu 'amacın YPG kontrolündeki bölgeleri istikrara kavuşturmak olduğunu söyledi.'
Bakan "Türk askeri Menbiç'in içine de girecek dedi ve Menbiç'in kısa sürede terörden temizleneceğini duyurdu.
BAŞBAKAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI
Başbakan yerel kaynakların duyurduğu haberi doğruladı ve Türk askerinin bugün Menbiç'te göreve başladığını söyledi.
TSK'DAN İLK MENBİÇ AÇIKLAMASI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."
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