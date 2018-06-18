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Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

Ankara- Washington hattında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türk ve Amerikan askerleri, Menbiç kırsalında ortak devriye yapmaya başladı. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'dan ilk açıklama geldi. TSK Türk askerinin 'Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta' devriye hareketlerine başladığını duyurdu.

NTV'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye-ABD anlaşması sonuç verdi. Anlaşma çerçevesinde Türk askeri Manbiç'in dış mahallelerine girdi.

Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.

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Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, ABD birlikleriyle birlikte bölgede ortak devriyeye başladı.

TARİHİ MENBİÇ ZİRVESİNİN ARDINDAN

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'da Washington'da Suriye'nin Menbiç bölgesi için bir araya gelmiştİ. Görüşmenin ardından açıklama yapan taraflar Menbiç için yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

ERDOĞAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Menbiç'e ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan "Menbiç'te şu an devriye gezme olayı başladı" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİ MENBİÇ'İN İÇİNE DE GİRECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Menbiç'teki son dakika gelişmesinin ardından 'ABD ile adım atacağız demiştik' ifadelerini kullandı. Öte yandan Çavuşoğlu 'amacın YPG kontrolündeki bölgeleri istikrara kavuşturmak olduğunu söyledi.'

Bakan "Türk askeri Menbiç'in içine de girecek dedi ve Menbiç'in kısa sürede terörden temizleneceğini duyurdu.

BAŞBAKAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Başbakan yerel kaynakların duyurduğu haberi doğruladı ve Türk askerinin bugün Menbiç'te göreve başladığını söyledi.

TSK'DAN İLK MENBİÇ AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Menbiç yol haritası doğrultusunda Fırat Kalkanı ile Menbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Menbiç ABD Türkiye

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Sırmalar sarsam koluna İnciler dizsem yoluna Fırtınalar dursun yana Yol ver Türk'ün bayrağına REİS bu günleri senin sayende gördüğümüz için rabbimde senin yüzünü güldürsün TSK mıza güç versin
seçim arefesi hem menbic hem kandil yürü be reisssss(!!!)
kimi kandiryorsunuz???amerikan silahlari ypg pkk nin elinde
münbiç noldu münbiç diyenleri duyalım
yetmez ama HAYIR..
ABD demek PKK demektir yani PKK ike mi beraber nöbet tutuyor. menbiçte PKK ve ABD ortak çalılıyor.3.ortak da TSK mı
Abd yine dostumuz oldu. Seçimin sonucu şimdi netleşti sanırım ????
güldürmeyin beni ABD birileri seçim kazansın diye izin verdi
Türk Askeri her yerde. Eski Türkiye yok artık. Anladınız mı kuru kalabalık, vatana yük chp-hdpliler? Durmak yok Ak Parti ile yola devammm.
vur bozkurt um tilkiye
demekkı pyd ye tekmeyı vurdular. biz burdakyen , ya bizle oturur pazarlığı yaparsınız. yada aynen böyle tıpış tıpış gelirsiniz.
Böyle haber yapilirmi akp ye oy kazandirir seçimlerden sonra yazın bari
Amerika Tayyip Erdoğan ın gitmesini istemez.Goruyorsunuz.Secimden sonra çık derler tabii kazanırsa
Yerel kaynak mı akp nin kaynağımı
Membici bırakında suriyeliler gidecekmi? yoksa ordaki açlarıda bizmi doyuracagiz
Her turlu cakariz abi sorun yok güçlü ülkeyiz çok şükür kiskananlar catlasın...
seçim öncesi oy arttırma derdi sacur nehri zaten sınırda
Muharremin partisinin alnından öptükleri kaçmışmı yoksa...Gerçi kendide korkudan cumhurbaşkanı adayı olamadı normalll
suriyelilee bayramda keyif yapmaya ülkelerine gidiyor ne hikmetse bayramdan sonra mı tehlikeli oluyor suriye alırsın oyu akp sen bekle
helal size turk askeri Allahim insaAllay ayaginiza tas degmesin Allah yar ve yardimciniz olsun sizleri cooooook seviyoruz
Şer ittifakı bundanda rahatsız olur.
Seçim neler yaptırıyor insana
mümbiçi türkiyeye katsan yine oy yok.
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