Son dakika…Türk askeri Menbiç’te!

NTV'nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye-ABD anlaşması sonuç verdi. Anlaşma çerçevesinde Türk askeri Manbiç'in dış mahallelerine girdi.

Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmadan sonra, Türk ordusu Menbiç kırsalına giriş yaptı.

Sacur nehri hattında konuşlanan Türk askerleri, ABD birlikleriyle birlikte bölgede ortak devriyeye başladı.

TARİHİ MENBİÇ ZİRVESİNİN ARDINDAN

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo 4 Haziran'da Washington'da Suriye'nin Menbiç bölgesi için bir araya gelmiştİ. Görüşmenin ardından açıklama yapan taraflar Menbiç için yol haritası üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

Geçen hafta TSK'dan yapılan açıklamada da Türkiye ve ABD'den askeri yetkililerin 12-13 Haziran tarihlerinde Almanya'da toplanarak Menbiç yol haritası ve uygulama planı konusunda mutabakat sağladıkları belirtilmişti.

ERDOĞAN'DAN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Menbiç'e ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Erdoğan "Menbiç'te şu an devriye gezme olayı başladı" dedi.