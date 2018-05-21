Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Bakü’deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarında otomobiller için yedek parça satılan bir pazar alanında bulunan kafede patlama oldu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

