Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Bakü’deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarında otomobiller için yedek parça satılan bir pazar alanında bulunan kafede patlama oldu.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
Adolf Hitler nasıl ve kaç yılında öldü? Gizem çözüldü
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
Vatandaşların akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum