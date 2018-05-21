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Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir kafede patlama meydana geldi. Son dakika haberine göre Binagadi bölgesinde yer alan bir kafede gerçekleşen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Son dakika! Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de patlama

Bakü’deki Binegedi bölgesinde bulunan Elite alışveriş merkezi yakınlarında otomobiller için yedek parça satılan bir pazar alanında bulunan kafede patlama oldu.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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Azerbaycan patlama bakü Son dakika binagadi

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