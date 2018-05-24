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Son dakika! Bağdat'ta patlama: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Son dakika! Bağdat'ta patlama: Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat patlama

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