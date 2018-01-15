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Son dakika! Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 09:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezinde meydana gelen çifte intihar saldırısında 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını belirtti. AFP ajansının kaynak gösterdiği sağlık yetkilileri de ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 90'a çıktığını söyledi.

Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları Tayaran Meydanı’nda gerçekleşti.

Kasım ayında Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Bağdat intihar saldırısı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Allah'ım sen ıslah et.. Kefarelerin fitnesiyle birbirlerinin kanını içen müslümanları ıslah eyle..
Saddami düşürmeyecektiniz
abd nin ırak ve suriye ile ilgili her açıklsmasından sonra bir olay meydana gelmekte. Akıllı olup vatanına milletine sahip çıkmak hainlik içinde olmamak lazım. Siyaset yapmak karşıt görüşlülük hainligi gerektirmez
ülke neden şokta olsun.her gün olan klasik bir intihar saldırısı.beyinsiz arapların ve arap sevicilerin sonu.işid işini yapar .en ucuza şey insan hayatı.bombayı patlatanlarda şimdi 72 tane huri ile gününü gün ediyordur
hani işid bitmişti.
Kafir BATI (Hristiyan ve yahudi dünyası) birşey için kötü diyorsa mutlaka iyidir... eğer iyi diyorsa mutlaka kötüdür... bu çoğunlukla böyledir. Çünkü onlar hiçbir zaman Müslüman Türkiye'nin (Müslüman ülkelerin) iyiliğini İslâmın yayılmasını istemezler. ellerinden gelse paramparça ederler. bunun bir çok örneği mevcuttur tarihte. kâfirler bir millettir, Müslümanlar da bir millettir. Türk,kürt,arap,çerkez,Tatar,siyah,beyaz. vs. İslam'da böyle ayrım yoktur. Kâfirler milleyetçiliği İslam dünyasına hürriyet kılıfı içimde adete gizli bir silah gibi kullanmış ve kullanmaktadır.
İslam hristiyan yahudi sünni şii diye ayırıyor.Esas yanlış budur.Müslümanlar birbirini öldürüyorsa İslamı düzeltün bence.İslamda reform gerekli.Aşırı İslamın geldiği ülkelerde huzur bitiyor
Türkiye de böyleydi,çok şükür reisimiz durumları düzeltti,Allah razı olsun senden
beter olun.laik cumhuriyet yonetimine gecin
allah,ım bu araplara akıl fikir ihsan eyle
GERİ KALMIŞ VE SAPKIN TARİKATLARIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ İSLAM ÜLKELERİNİN GENEL HALİ BU..ADAM OLMAZ BU ARAPLAR...
daha çok arayacaksınız saddam husaeyini vatan hainleri satılmış topluluk sizi o abd karılarınıza kızlarınıza bie sahip oldu
20 yıldır her gün bomba patlıyor HALA MI ŞOK GECIRIYORLAR
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