Son dakika! Bağdat'ta çifte intihar saldırısı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde gerçekleştirilen çifte intihar saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 65 kişinin yaralandığını belirtti. AFP ajansının kaynak gösterdiği sağlık yetkilileri de ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 90'a çıktığını söyledi.
Ölü ve yaralıların yakın çevrelerdeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre saldırı, inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları Tayaran Meydanı’nda gerçekleşti.
Kasım ayında Bağdat'ta düzenlenen iki intihar saldırısında 17 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı.
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