HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,''Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YUNANİSTAN'LA GERİ KABUL ANLAŞMASI DURDURULDU

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yaptığının kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Yunanistan'ın darbelerden en çok çeken ülkelerden biri olduğuna değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

GERİ KABUL ANLAŞMASI NEDİR?

AVRUPA BİRLİĞİ topraklarına Türkiye üzerinden girdiği tespit edilen kişilerin geri gönderilmesini öngören Geri Kabul Anlaşması Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı süresinde 1 Ekim 2014 tarihinde kabul edilmişti. Anlaşmanın, Türk vatandaşı olmayan göçmenlerin de Türkiye'ye iadesini öngören son aşamasının 2017 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak Türkiye ile AB arasındaki mülteci krizi konusundaki yakın işbirliği nedeniyle bu tarih öne çekildi. Geri Kabul Anlaşması'nın tüm hükümleriyle uygulanması, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize serbestisi tanınmasının ön koşullarından birini oluşturuyor.

"KAPILARI KAPATIRIM, ÖLÜRSE ÖLSÜN' DENİLMEZ"

Muhalefetteki partilerin cumhurbaşkanı adaylarının seçilmeleri halinde Türkiye'deki Suriyelileri ülkelerine gönderecekleri yönündeki açıklamalarına ilişkin Çavuşoğlu, adayların insani duygulardan uzak bir şekilde popülizm yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, bu insanların savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunları nereye göndereceksiniz? Nasıl göndereceksiniz? Rejime mi teslim edeceksiniz? CHP alışık. CHP vaktinde Azerbaycanlı askerleri Sovyetlere teslim etti. Hem de o Azerbaycanlılar 'Bizi siz öldürün, bunlara teslim etmeyin' dedikleri halde teslim etti. CHP alışık kardeşlerimizi satmaya. YPG'nin eline mi teslim edeceksiniz, PKK'ya...Nereye göndereceksiniz, nasıl göndereceksiniz? Bizim yaptığımız gibi göndereceksiniz. Fırat Kalkanı operasyonundan sonra 170 bin Suriyeli döndü. Suriye içerisinden de oraya en az 150 bin kişi döndü. Afrin operasyonu el yapımı patlayıcılar dahil tüm temizlikler yapılıyor, hayat normale dönüyor. Şimdi buraya Türkiye'den de Suriyeliler dönecek, başka yerden de dönecek. Münbiç yol haritası uygulandığı zaman, yine Münbiç'i terk etmek zorunda kalanlar Türkiye'de epeyce var. Onlar buraya dönecekler. ABD ile anlaşmamız bu yol haritasının içinde. Münbiç bittikten sonra Fırat'ın doğusunda PKK'nın ve YPG'nin kontrol ettiği alanları da istikrara kavuşturduğumuz zaman bu insanlar dönmeye başlayacak. Buraları insanların döneceği şekilde bazı yardımlar yapmamız lazım. Su, elektrik önemli. Cumhurbaşkanımız 'Bunları oluşturalım' dedi. Cumhurbaşkanımız geleceği gören bir lider. Ne diyor 'Gelin buralarda güvenli bölgeler oluşturalım, evlerini yapalım. Ekonomik gelir sağlayıcı bir şeyler yapalım.' diyor. Bizden başka duyarlı olan yok ki? 'AB tamam yapalım ama önce siyasi çözümü görelim.' diyor. Diğer ülkeler söylüyoruz, bazıları söz veriyor. 'Veririz' diye söz veriyorlar. Keza Almanya 'Veririz' diyor. Keza bir mültecinin maliyeti Almanya'da Suriye'dekinden 10 kat daha fazla. İnşallah Suriye'de güven ve istikrar oluştukça geri göndeririz. 'Al hepsini, orada ölürsen öl olmaz." İdlib bölgesinde 2 milyon insan var ama aynı zamanda terörist gruplarda var. Bunları gönderdiğin zaman doğrudan kendi bünyesine katacak. Ne olacak bir de onlar tehdit olacak. Şimdi İdlib bölgesinde gözlem noktalarımızı oluşturduk. Burada da insanlar dönmeye başladı. Seçim öncesinde vicdansız bir şekilde 'Kapıları kapatırım, ölürse ölsün' denilmez."


FETÖ ELEBAŞISININ İADESİ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi ile ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, usulüne uygun şekilde mahkeme kararlarını ve delilleri ABD'ye ilettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptıkları son görüşmede "Türkiye'den gelen ve gelecek olan delilleri çok ciddi bir şekilde ele alıyoruz." dediğini aktaran Çavuşoğlu, bununla ilgili üç ayrı komisyon kurulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"FBI bir çok eyalette FETÖ ile ilgili soruşturma başlattı. Pompeo 'Detaylarını ben bilemem ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyleyebilirim.' dedi. Bu önemli. Bizim de zaten ABD'den beklentimiz bu. Bir taraftan iade süreci bir taraftan da ABD içinde yaptığı usulsüzlükler. Charter okulları, vergi kaçakçılığı... Okullardaki öğretmenlerin maaşlarının yüzde 30'u FETÖ'ye ödeniyor. Bu ABD kanunlarına göre de çok ciddi bir suç. Buna benzer çok usulsüzlükler var. Objektif bir incelemede bu örgütün nasıl bir örgüt olduğunu görecekler."

FIRAT'IN DOĞUSUNA DA UYGULANACAK

Suriye'de ABD ile varılan yol haritasıyla ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, Menbiç'ten sonra yol haritasını Fırat'ın doğusunda da uygulamaya başlayacaklarını, bunu YPG'nin kontrol ettiği tüm bölgeler için uygulayacaklarını dile getirdi.

Mutabakatın bu yönde olduğuna değinen Çavuşoğlu, teröristlerden arındırılan şehirleri gerçek sahibi olan yerli halka teslim edeceklerini, burada da kriterin nüfus yapısı olacağını ifade etti.

Münbiç'ten teröristlerin çıkması konusunda ABD'nin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Buraya bu teröristleri ben getirmedim. Ben de destek vermedim. Silah da vermedim. Bu teröristlerden Suriye'yi temizlemek lazım. Yol haritasının amacı bu. Bu bölgeyi istikrara kavuşturmamız lazım. YPG olduğu sürece de istikrar olmaz. Neden Türkiye'deki 400 bin Kürt bu bölgeye dönemiyor? Biz 2 bin kilometre kareyi DAEŞ'den aldıktan sonra 170 bin civarında Suriyeli Türkiye'den döndü. YPG şu anda Suriye topraklarının yüzde 25'ine yakınını kontrol ediyor. Ve bir tane Kürt veya Arap dönemiyor. Zaten YPG, PKK tarafından etnik temizlik yapmaları için sürgüne gönderilmiş. O yüzden de buralardan temizlenmesi lazım. Kandil'de operasyonlar yapıyoruz, temizleyeceğiz. Orada zaten PKK kendi başına. Ama dışarıdan destek alıyor ama Suriye'de ABD'nin kontrolünde. Burada esasen ABD'nin sorumluluğu var. Dolayısıyla ABD YPG terör örgütlerini buradan gönderecek. Temizleyecek. Nereye gideceği de ciddi bir soru. Tabii Münbiç'ten sonra yol haritası diğer yerlerde de uygulanmaya başlandığı zaman, şu anda istihbaratımızın ve askerlerimizin görüşmeye başladığı bir konu ama önce şu Münbiç yol haritasını bir uygulayalım. Ondan sonra nereye gidecekleri şu anda konuşulmaktan olan konular."


PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdiKızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Geri Kabul Anlaşması Yunanistan durduruldu

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İlginizi Çekebilir

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Okuyucu Yorumları 9 yorum
1- keşke sizin yanlış dış politikalarınız olmasaydı da bu suriyeliler ülkelerini terk etmeseydi. 2- madem bayram tatilini ülkelerinde geçirebiliyorlar demekki o kadarda sorun yok.
ülkesine tatile giden mültecilerimiz var çok şükür. ulan mülteci dediğin ülkesine bayram tatiline gidermi kime teslim edeceksiniz diyo gidenler nasıl gidiyor şakamı bu
Sonunda doğru bir iş yapabildiniz. Şimdi biraz cesaretiniz varsa o kapıları Suriyeli korkak sürüsü için ardına kadar açarsınız. Ortada vize muafiyeti yok, AB üyeliği yok..Merkel kandırdı sizi hey yavrum hey.. Bunları da başımıza siz bela ettiniz.
Helal olsun geri kabul anlaşması diye bir durumu yunanistan uygulamadığı için bizimde durdurmamız gayet normal tşk ederiz.
4 milyon suriyelinin 50.000 tanesine silah verip egitip yollarsin, olur biter, sende idarevi kadronu yollarsin oraya, askeri ve hukuk isleri ocin, kendi topraklarinda bakarsin multecilere, size baska seyler icin mi lazim bu suriyeli garibanlar sen onu soyle
chp nin konuşmaları yaldızlı icraatleri gönülleri izdirap içinde bırakıyor 80senedir hiçbirşey yapamayan zihniyet 24 haziranda herşeyi yapabileceğini söylüyor .yersek oruç bozulur mu ?
bütün suriyeliler ana vatanlarına geri dönsün vatanları için savaşsınlar buralarda kültürümüze ayak uydurmadıkları gibi birde rahatsızlık veriyorlar özellikle gençler
Duygu sömürüsü yapmayın, kendi aç sefil ve işsizine bakmıyorsunuz Suriyeliye her imkan var,hangi işsizine maaş bağladınızda Suriyeliye bağlıyorsunuz,birde zorunlu sigorta denilen soygun yasasıyla işsizden pirim talep ediyorsunuz ,Suriyeliye doktor ilaç bedava pırimini yatıramayan vatadaşı hastaneler almıyor,nedir amacınız göçten boşalan yerlere pkk-pyd geldi yerleşti birde peşmergeyi sınırımızdan geçirip yemek paralarınıda ödeyerek pkk -pyd ye destek çıkıp işgallerine zemin hazırladınız sınırları açıp gelenlerin kim olduğuna bakmaksızın hepsini içeri almak nasıl bir milli politika
SAYIN BAKAN BUNLAR TATİLE GİDİYORSA GERİ GELMESİNLER VE AVRUPA'YA GERİ KABUL YASASINDAN VAZGEÇİN SURİYELİLERİ SURİYE'YE GÖNDEREMİYOR'SAN BIRAK AVRUPA'YA GİTSİN VE BİRAZDA ONLARIN EKONOMİSİN BOZULSUN BU DÜNYANIN AĞA BABASI BİZ'MİYİZ 2.000 SONRASI EMEKLİYE İNTİBAK YASASI ÇIKARIP ÜÇ KURUŞ VERMEYE ELİNİZ VARMIYOR KAÇAK YAPIYA VERGİSİNİ ÖDEMEYENE ÜÇ KAĞITÇIYA PARALARI KARI KIZLA YİYİP KUMAR OYNAYANA AF ÇIKARTIYORSUN SONRA EKONOMİ KÖTÜ DİYORSUN BIRAKIN BU İŞLERİ EFENDİ...
Diğer Haberler
Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

Timsahın hedefinde bu kez papaz vardı! Çiğ çiğ yedi!

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

İngiltere'de 18 yaşındaki genç ailesi tarafından aç bırakılıp, ölüme terk edildi

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Ortadoğu kaynıyor! Açık açık 'yok ederiz' dedi!

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Güney Kore'deki ABD konsolosluğunun önündeki kalabalığa araç daldı

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi

Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

Aynı gün içinde kalbi tam dört kez durdu! Hala hayatta!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.