Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Suriye operayonuna ilişkin Esad'dan son dakika bir açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyona ilişkin "Batı’nın iç savaşta kontrolünü ve inanılırlığını kaybetmesi sonrasında geldi" ifadesini kullandı. Esad açıklamasında, saldırı nedeniyle ‘ulusun her bir santimetrekaresinde terörizmle savaşıp onu ezme yönündeki kararlılıklarını artırdığını’ belirtti.

Sabah saatlerinde ise, Esad'a ait bir video sosyal medyada gündem oldu. ‘Sabır sabahı’ başlıklı videoda Esad'ın bu sabah elinde çantasıyla ofisine gittiği anın görüntüleri yer aldı.. Rejim destekçileri söz konusu görüntüyü sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı.

OPERASYON SONRASI ESAD'IN İLK GÖRÜNTÜLERİ

HASAN RUHANİ: SALDIRI ORTADOĞU'DA YIKIMA NEDEN OLACAK



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın. Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.