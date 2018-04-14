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Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

ABD, İngiltere ve Fransa'nın gece yarısı Suriye'ye düzenlediği operasyon sonrası Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den açıklama geldi. Esad operasyona ilişkin, "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi .İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı arayarak "İran Suriye'nin arkasında" ifadesini kullandı.

Suriye operayonuna ilişkin Esad'dan son dakika bir açıklama geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyona ilişkin "Batı’nın iç savaşta kontrolünü ve inanılırlığını kaybetmesi sonrasında geldi" ifadesini kullandı. Esad açıklamasında, saldırı nedeniyle ‘ulusun her bir santimetrekaresinde terörizmle savaşıp onu ezme yönündeki kararlılıklarını artırdığını’ belirtti.

Sabah saatlerinde ise, Esad'a ait bir video sosyal medyada gündem oldu. ‘Sabır sabahı’ başlıklı videoda Esad'ın bu sabah elinde çantasıyla ofisine gittiği anın görüntüleri yer aldı.. Rejim destekçileri söz konusu görüntüyü sosyal medyada büyük coşkuyla karşıladı.

OPERASYON SONRASI ESAD'IN İLK GÖRÜNTÜLERİ

HASAN RUHANİ: SALDIRI ORTADOĞU'DA YIKIMA NEDEN OLACAK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün ülkenin yetkilileri, büyükelçileri ve İran dini lideri Ayetullah Hamaney ile görüşmesi esnasında yaptığı açıklamada, "ABD, desteklediği teröristlerin Doğu Guta’da yenilgiye uğramasından dolayı kızgın. Saldırı Ortadoğu'da yıkıma neden olacak" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada "Günümüzün dünyası ve bölgesi ahlakın olmamasından ötürü acı çekiyor. ABD’nin müdahaleleri bölgede zarar ve hasar dışında hiçbir sonuç doğurmayacak. ABD bu tür müdahaleler ve saldırılar ile bölgedeki varlıklarını bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ABD, İngiltere ile Fransa gibi bazı Avrupa ülkeleri bölgede geçtiğimiz 17 yıl boyunca yaşanan olaylardan ders almamış" dedi.

Ayrıca Ruhani Suriye halkının yıllardır yabancıların saldırıları karşısında direniş gösterdiğini belirterek "Suriye milleti bundan sonra da yine direniş gösterecektir" şeklinde konuştu. Ruhani, "İran bölge ve dünyanın mazlum milletlerinin yanında bulunan ve bölge ülkelerinin isteği üzerine terörizme karşı mücadele etmek için farklı milletlere destek veren bir ülke olarak, desteklerini sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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