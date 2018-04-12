Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi

Suriye gündemiyle Beyaz Saray'da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı sona erdi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda Suriye konusunda nihai karar verilmedı. Trump yönetimi müttefikleriyle görüşmeye devam ediyor. Trump, Fransa ve İngiltere liderleri ile görüşecek." denildi.