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Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinli göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

Son dakika! BM yetkilisi İsrail'in Filistinlilere müdahalesine 'savaş suçu' dedi!

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan hakları durumuna ilişkin özel oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

47 üyeli Konsey'in 26 üyesinin desteğiyle gerçekleştirilen özel oturuma video konferans yoluyla bağlanan Özel Raportör Lynk, son 7 haftada İsrail'in yüzden fazla Filistinli göstericiyi şehit ettiğini, 12 binden fazlasını da yaraladığını aktardı.

"Bütün bunların sorumluluğunu kim taşıyacak?" diyen Lynk, Filistinlilere yönelik katliamların ana sorumlusunun İsrail ordusu ve hükümetindeki karar vericiler olduğunun altını çizdi.

Lynk, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması gerektiğini vurgulayarak, Filistinlilerin barışçıl gösteri dahil her türlü insan hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.

"AĞIR BİR İHLAL"

Sorumluların adalet önünde hesap vermemesi durumunda İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik tüm kınamaların içinin boş olacağı uyarısında bulunan Lynk, şöyle konuştu:

"Sivillerin 'kasten öldürülmesi' ve 'kasıtlı olarak büyük acı çektirilmesi veya ciddi şekilde yaralanmasının', gerek Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali gerekse Roma Statüsü'ne göre bir savaş suçu olduğunu belirtmek zorundayım."

KARAR TASARISI BUGÜN OYLANACAK

Bugün sona erecek İnsan Hakları Konseyi'nin 28. kez düzenlenen özel oturumu, yapılacak konuşmaların ardından Türkiye'nin de desteğiyle sunulan İsrail aleyhindeki karar tasarısını oylayacak.

BM İnsan Hakları Konseyi, Myanmar'daki Arakanlı Müslüman nüfusun durumunu ele almak için en son 5 Aralık 2017'de özel oturum düzenlemişti. Yılda 3 kez olağan toplantı yapan Konsey, olağanüstü durumlarda üçte bir imzayla özel oturum yapıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
israil Birleşmiş Milletler Filistin

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Suç Ceza Hukuk ...Bunlar artık anlamı kalmamış kelimeler. Dünyada geçeri olan değeri olan tek kelime GÜÇ ve kuvvet
ve dediğiyle kaldı !!! Yaptırım nedir beyler ? Onu açıklayın
Ne oluyor siz savaş suçu dediğiniz zaman?
O ancak kendi düşüncesini söylemiştir. BM Daimi Temsilcileri EVET demediği sürece bu dediğiniz ne yazıkki olmuyor. Buda BM nin yine iki ayrı kutubun elinde olduğunu hatırlatıyor... Sen istediğini de ABD yada RUSYA EVET demedikçe tırt
DOĞRU SÖZE NE DENİR: TEBRİKLER!!!
savaş suçu ise gereğini neden yapmıyorsunuz
Eeee sonra..! Yaptırım kararı ve ABD vetosu. Bilmediğimiz bir şey söylesinler.
İyide sonuç?????? Ölen filistinli geri gelecekmi, veya bundan sonra ölüm duracakmı,israili birileri cezalandırma cüretini gösterebilecekmi, devletler riyakar davranmalarına son verecekmi,sn.erdoğan tepki koymak için mesela israil devletinin verdiği yahudilere yardım ve takalığın sembolü ,yahudi nişanını iade edecekmi, daha da önemlisi bu millet bu riyakarlıklara daha ne kadar prim verecek.
uluslarasi ceza mahkemesinde yargılansın israil katıl devlet
Yiyosa devamını getirde söylediğinin bir manası olsun.
Buraya bakıyorum da Filistin için ne doğru dürüst haber var ne de haber çıktığında yorum yapan var! Ama bir fransız öldüğünde hepiniz fransızıs diyordunuz! Ne kadar çok israilli varmış ülkemde!!!!
DÜNYA UGRAŞIYOR BİZİM ORTALIGI VELVELEYE VERMEMİZE NE GEREK VAR HANGİ İSLAM ÜLKESİ NE YAPIYOR HİÇ BİR SEY YAPAN YOK YASAL YOLLARDA BAGIRIP ÇAGIRMADAN TAKİP ETMEK DAHA GÜZELDİR BENCE
Tamam kabul ettiniz savaş suçu dediniz peki bu böyle her zaman olduğu gibi lafta mı kalacak bize icraat ile gelin.
EE SAVAŞ SUÇU OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR SONUÇ NEDİR
savaş suçu ama hesap soran mı var?
katil israil nokta
yok savaş suçu dedi de ne oldu ? anca dedikleri ile kalırlar
ACABA BU bir avuç isaril hiç petrolu yok bu filiztini vurakacak tank uçak yakıtlarını nerden alıyor.
Gizli Dost Dışardan düşman görünümlü erdoğan israili meşru hale getiriyor.
Kim ceza verecek ? Ceza da verilmeyeceğine göre .O zaman BM yi Amerikadan Taşıyıp Amerikayıda BM den atın ki dünya düzelsin
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