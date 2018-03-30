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Son dakika: BMGK acil gündemle toplanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2018 22:54 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 15 Filistinlinin ölmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze gündemiyle acil olarak toplanma kararı aldı.

Son dakika: BMGK acil gündemle toplanıyor

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Filistin

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