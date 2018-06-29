Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

AB liderlerinin kritik zirvede göç konusunda anlaştığı gün, Akdeniz'den bir felaket haberi geldi.

Amerikan Associated Press (AP) ajansının 'son dakika' koduyla duyurduğu habere göre, Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı.

Libya sahil güvenlik ekipleri, kayıp olan yaklaşık 100 göçmenin boğulmasından endişe ediyor.

2016 yılında Akdeniz'i aşıp Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 5 binden fazla göçmen boğularak yaşamını yitirmiş ve 2016 en ölümcül sene olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl göç akını düşse de yine binlerce göçmen Akdeniz'de can vermişti.

