Son dakika... Çavuşoğlu'ndan yatırım açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca 'Türkiye'yi gizli tuzaklarla dizayn edemezler. Tehditler bertaraf edilecek," dedi.

ABD'YE MESAJ

"ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar.

Oysa onlar da biliyor ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bizden sürekli deliller istediler. Biz ilgili bilgileri delilleri kendilerine ulaştırdık. Ama attığı her adımı ve aldığı her nefesi sayan, FETÖ’nün aldığı her nefesi sayan ABD bizden çok daha iyi biliyor ki o hain darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü var. Ve bu örgütün lideri Pensilvanya’da rahatça hayatını sürdürüyor.

Yine ABD, PYD YPG PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.