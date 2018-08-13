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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan yatırım açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir" dedi.

Son dakika... Çavuşoğlu'ndan yatırım açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu ayrıca 'Türkiye'yi gizli tuzaklarla dizayn edemezler. Tehditler bertaraf edilecek," dedi.

ABD'YE MESAJ

"ABD ile ilişkilerde son dönemde maalesef arzu etmediğimiz bir noktaya geldik. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren temel konularda ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır benimsedi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar.

Oysa onlar da biliyor ki 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında FETÖ var. Bizden sürekli deliller istediler. Biz ilgili bilgileri delilleri kendilerine ulaştırdık. Ama attığı her adımı ve aldığı her nefesi sayan, FETÖ’nün aldığı her nefesi sayan ABD bizden çok daha iyi biliyor ki o hain darbe girişiminin arkasında FETÖ terör örgütü var. Ve bu örgütün lideri Pensilvanya’da rahatça hayatını sürdürüyor.

Yine ABD, PYD YPG PKK konusunda da beklediğimiz adımları henüz sahada atmadı. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavır sadece ABD düşmanlığını ve karşıtlığını, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada artırıyor.

Hele yaptırım ve tehditleri anlamak ve kabul etmek mümkün değil. ABD’nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. ABD, halen iç politikanın da etkisiyle bir kafa karışıklığı yaşıyor. Esasen başka bir kafa karışıklığı da, ‘Bu sorunu Türkiye ile çözelim mi? Yoksa Kasım seçimlerine kadar sürdürelim mi?’ böyle bir karmaşa içinde.

Biz ABD ile ilişkilerimizi düzeltmek için siyasi iradeyi ortaya koyduk, üzerimize düşeni yaptık. Yapıcı angajmanda ısrarcı olduk, olacağız. Biz her zaman olduğu gibi bu süreçte de son derece yapıcı olduk. Ve diyalog taraftarı olduk.

ABD, Türkiye'ye baskıyla bir şey yaptıramayacağını bilmeli."

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu yatırım Türkiye Çağrı

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