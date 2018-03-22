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Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 13:24 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; AFP haber ajansı, Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama gerçekleştiğini, şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

Patlamanın başkent Parg'ın kuzayindeki Kralupy nad Vtavou kasabasında bulunan Synthos adlı kimyasla madde fabrikasında yaşandığı açıklandı.

İtfaiye sözcüsü Vladimira Kerekova patlamada 6 kişinin öldüğünü, sayısı belirlenemeyen sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
çekya patlama kimya tesisi

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