Son dakika! Cerablus'ta bombalı araçla saldırı

Fırat Kalkanı Harekatıyla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi.
Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10’un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı.
Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
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