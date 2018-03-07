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Son dakika! Cerablus'ta bombalı araçla saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fırat Kalkanı Harekatı’yla teröristlerden arındırılan Cerablus’ta, teröristler bombalı araçla saldırı düzenledi. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda 1'i yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10’un üzerinde kişi ise yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatıyla teröristlerden arındırılan Cerablus kent merkezindeki polis merkezi yakınında bugün öğleden sonra patlama meydana geldi.

Teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesiyle meydana geldiği belirlenen patlamada, biri Cerablus yerel polisi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 10’un üzerinde kişi ise yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilerek hastanelerde tedaviye alındı.

Yerel kaynaklar, saldırının terör örgütü PKK/ PYD tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cerablus bombalı araçla saldırı patlama

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dün de el Bab ta buna benzer bir saldırı olmuştu o bölgede kendisini DEAŞ hücreleride olabilir AFRİN deki Hezimetlerini unutturmak isteyen PKK lı larda olabilir zaten aralarında fark yok. Hem DEAŞ hemde PYD_PKK nın ortak eylemi olma ihtimali daha yüksek bence
bide bu çıktı arkadaş ya heryerde bomba patlatıyorlar. beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin
@zhh3jtvzo2 Lan at kafası yürü git şurdan ağzımı bozdurma benim.
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