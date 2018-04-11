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Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü. Uçakta en az 200 kişinin bulunduğu belirtiliyor. El Arabiya'ya konuşan bir askeri yetkili kazada kurtulan olmadığını söyledi.

Son dakika habere göre; Askeri uçağın başkent Cezayir'e 30 km uzaklıktaki Blida bölgesinde bulunan Boufarik kasabasındaki askeri üs yakınlarında düştüğü açıklandı.

​Yerel kaynaklar askeri uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu duyurdu

Şark'ul Asvat gazetesi ise askeri uçağın düşmesi sonucu en az 200 kişinin öldüğünü duyurdu.

İşte enkazdan ilk fotoğraflar;

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Uçak Düştü uçak kazası

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
kesin AKP kesin :))))
ucak durup duruken dusmez.içinde kim ölecektiki düsurduler bu ucagi gene. bakalim nasil bi yalan haber.dünyanin en guvenli arcıdir uçak
Allah Rahmet Eylesin.
allah rahmet eylesinn
İtalya fransa sınırında korkunc bir debrem olacak italyadaki türkler siz işinizi bilirsiniz sadece dikkatli olun..
Uçak kazaları son zamanlarda ne kadar arttı ya.. Allah yardım etsin ..!
allah rahmet eylesin
Allahım sen ölümün hayırlısını ver inşallah.
fetödür
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