Son dakika! Cezayir'de uçak düştü! En az 200 ölü var

Son dakika habere göre; Askeri uçağın başkent Cezayir'e 30 km uzaklıktaki Blida bölgesinde bulunan Boufarik kasabasındaki askeri üs yakınlarında düştüğü açıklandı.
Yerel kaynaklar askeri uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu duyurdu
Şark'ul Asvat gazetesi ise askeri uçağın düşmesi sonucu en az 200 kişinin öldüğünü duyurdu.
İşte enkazdan ilk fotoğraflar;
????#ALERTE ????#Algérie— Algérie24 (@Alg24net) 11 Nisan 2018
L'avion, un Iliouchine utilisé pour le transport des troupes militaire, s'est écrasé dans un champ pas loin de l'aéroport de Boufarik https://t.co/ELoeF5q2mp pic.twitter.com/D2MuwWs94G
Ayrıntılar geliyor...
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