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Son dakika! Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 05:29 | Son Güncelleme

Çin'in batısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Son dakika! Çin'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin batısındaki Çinghay eyaletinde Yüşu Tibet özerk ilinin Cıduo ilçesinde 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.

Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Çinghay'ın Yüşu Tibet özerk ilinde Nisan 2010'da 7,1 büyüklüğünde deprem olmuş ve 2 bin 698 kişi hayatını kaybetmişti.

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çin Son dakika deprem

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