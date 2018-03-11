Son dakika! Çin'den tarihi karar

Çin Ulusal Halk Kongresi, devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığında görev süresi sınırlamasının kaldırılmasını içeren anayasa değişiklik teklifini kabul etti.
Ülkede en üst yasama organı olan Çin Ulusal Halk Kongresi'nde yapılan oylamada kabul edilen anayasa değişikliğiyle, Devlet Başkanı Şi Cinping'in görev süresinin dolacağı 2023'ten sonra da görevine devam edebilmesinin önü açıldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl yapılan seçimlerinde ikinci dönem için seçilmişti. Çin lideri, göreve geldiği 2013 yılından bu yana ülkedeki ağırlığını sürekli artırması ile biliniyor.
Çin Komünist Partisi'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen ikinci lider olmuştu.
Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı "Yeni Dönem Çin için Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi" olmuştu.
Çin'deki anayasaya göre, Devlet Başkanlığı ve Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerine beş seneliğine iki dönemden fazla aynı kişiler seçilemiyordu.
Trump'tan övgü
CNN’in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda ÇKP’nin teklifini överek “ömür boyu iktidarda kalma” fikrini “harikulade” bulduğunu söylemişti. Trump, “Şi Cinping artık ömür boyu devlet başkanı. Bu harikulade. O, bunu yapabildi. Belki biz de günün birinde bunu deneriz” demişti.
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