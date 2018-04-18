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Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Reuters'ın aktardığı son dakika haberine göre, ABD’li bir üst düzey yetkili, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika! Çin, Sincan'da 10 binlerce kişiyi gözaltına aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İlişkileri Birimi'nin önde gelen isimlerinden Laura Stone, Çin’in başkenti Pekin’de Uygur Türklerine uygulanan sistematik devlet zulmünü anlattı.
Reuters'ın aktardığına göre, Stone, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ‘Siyasi eğitim’ kisvesi altında yapılan toplu gözaltıların, insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Stone, Çin’in Sincan’da Uygurlar ve diğer Müslümanlara uyguladığı zulümden rahatsız olduklarını söyledi. Çin yönetimiyle diyalog kurarak, insan hakları ihlallerini azaltmaya çalışacaklarını belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde din, kültür ve seyahat özgürlüğüne yönelik baskılar son yıllarda daha da fazla arttı.

500 BİN İLE 1 MİLYON ARASINDA GÖZALTI...

ABD yönetiminin finansmanını sağladığı Özgür Asya Radyosu Ocak ayında yaptığı açıklamada, yalnızca Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinde 120 bin kişinin ‘yeniden eğitim’ kamplarında olduğunu duyurmuştu. ABD’li senatör Marco Rubio, ABD Kongresi’ne bu ay sunduğu mektupta, toplamda 500 bin ile 1 milyon arasında kişinin gözaltına alınmış olabileceğini belirtmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah belanızı versin tez zamanda
Uygur Türklerine yapılan bu zulme hükümet yeterli tepkiyi veremedi .En azından vatandaş olarak, Çin mallarını bari bu saatten sonra boykot edelim
türk düşmanı abd ile müttefikiz ve..suriyeyi vurmaladini memnuniyetle karşılıyoruz..ve ve pyd ye terör örgütü demedikleri halde müttefikiz diyoruz..ve ve ve pyd ye silah yardımı yaptığı ve e gittiği halde...hala menbic ve suriyenin doğusuna giremedik üzerine anlaşma önerdik..ve bu akp dış siyasetini hala destekleyen inanılmaz insanlarımız var
@gozcan_h5 insanlarımız değil kul a kulluk eden münafıklar var demeliydin.
Amerika babasının hayrına kimsenin hakkını savunmaz.
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