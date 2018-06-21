Son dakika! Dışişleri Bakanı YPG'nin Menbiç'i terk edeceği tarihi açıkladı!

Dışişleri Bakanı Mevlür Çavuşoğlu CNN Türk'te verdiği röportajda Menbiç'te ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar konusunda "Amerika nasıl verdiyse silahları da geri alacak" dedi.

F-35 uçaklarının teslimatı konusunda ise Çavuşoğlu: "Uçak teslimatı yapılacak. 2020'ye kadar eğitim çalışmaları olacak. Uçakların Türkiye'ye gelmesi 2020 yılında olacak." ifadesini kullandı.

'RUSYA VE İRAN'I İDLİB KONUSUNDA UYARDIK'

Çavuşoğlu, "Bizim İdlib'de 12 tane gözlem noktamız var. İran ve Rusya'ya 'Bu bölgeye saldırı olursa, artık siyasi görüşme biter, savaş ne kadar sürerse devam eder. Siz rejimin garantörüsünüz. Astana da Cenevre de biter.' diyoruz. açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kandil operasyonuna ilişkin CNN Türk'ün canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu 'Kandil'e doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Herşey yolunda' dedi.

