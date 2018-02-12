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Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 12:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında "Artık ABD'den vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz... Müttefikimiz ABD'den FETÖ, YPG ve başka konularda çok ciddi yanlışlar gördük. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak" dedi.

Türk jetleri başta Cinderes olmak üzere çok sayıda bölgede YPG'nin terör mevzilerini vurdu. Yoğun top atışlarının yapıldığı Cinderes'in alınması, operasyondaki en önemli hamle olacak.

ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.

Kilis ve Hatay'a onlarca zırhlı araç ve tank sevk edildi, sınıra takviyeler sürüyor.

'Kuduz köpek' lakaplı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'li teröristlerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.

İşte Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 24. gününde sırasıyla tüm gelişmeler:

11.55 : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi konuştu:

"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileriyle de beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni, ABD'dir.

Türkiye, hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Müttefikimiz ABD'den FETÖ, YPG ve başka konularda çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözünü tutmamıştır, güvenin yeniden tesis edilmesini istiyoruz.

Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak."

10.40 : İçişleri Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişi gözaltına alındı.

09.50 : TSK, bugün 24. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana 1369 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son bir günde öldürülen YPG'li sayısı 103.

ABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zorABD'den son dakika açıklaması: Türkiye ile iş yapmak zor

08.45 : Türk savaş uçakları, Cinderes, Şeyh Hadid Minniğ hava üssü, Ayn Dakneş, Tenab ve Meryemin'deki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hafta sonu büyük ilerleme sağlanan Cinderes'teki mevziler yoğun topçu ateşleriyle de dövülüyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana çatışmaların sürdüğü Cinderes'in alınması, Afrin'e giden koridoru açacak.

07.55 : ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.

07.20 : Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerine takviyeler sürüyor. Anadolu Ajansı, onlarca tank ve zırhlı aracın Hatay'a sevk edildiğini gösteren fotoğrafları geçti.

07.10 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.

ABD'den son dakika Suriye açıklaması!ABD'den son dakika Suriye açıklaması!

'Kuduz köpek' lakaplı Mattis, "Şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı" dedi.

Jim Mattis ayrıca Türkiye'nin sınırları içerisinde 'silahlı ayaklanmanın' devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Mevlüt Çavuşoğlu Afrin ABD

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
bence tüm politik yüzümüzü çin ve rusyaya çevirmeliyiz avrupa ve abd nin ikiyüzlülüğü ve türkiyenin yıkılması için verdikleri çaba artık TÜRK HALKININ SABRINI TAŞIRIYOR.. bu resmen bu millete ve ülkeye karşı alınmış bir gizli savaştır.. biz artık ab ve abd ye aldanmıyoruz hala bi sempatisi olan varsa içimizde onlarda vatan hainidir..
ver gazı nasıl olsa gazla çalışıyoruz seçim yaklaşıyor nede olsa..
Adın ne mülayim,sert olsan ne yazar.1950 ' li yıllardan sonra Rahmetli Adnan Menderesin bünkü kömür makarna rüşveti gibi ABD.nin marshall yardımı vs. kandırmacası ile nato ve abd.nin kucağına bizi öyle bir oturttular ki ogün bugündür kalkamıyoruz, bizi adeta ABD yönetiyor,tayyibide getiren icazet veren onlar bütün darbeleri yaptıran onlar,fetö lslami dinci terör örgütünü kalkıştıranda onlar.40 yıldır tam bağımsız türkiye diyenleri başta ülkücüler olmak üzere komünist diyerek kurşuna dizdiler,şimdi komünist moskovanın kıçına sarılmışız.Onun için bir cacık oacağına inanmıyorum,bunlar tiyatro.
sende zaten beş dakikalık bir zevkin ürünüsün boş yapmayın hainlik hiç yapmayın
@cemo3641 ..Doğru kelime ve ifadelere ne söylenebilir ki. Mükemmel yorum
HELE BAK SEN!İNCİRLİK ÜSSÜNE MÜDAHELE ETSENİZE O ZAMAN
hödük sen olaylara hangi gözle bakiyorsun adamların inçirlik üssüne ihtiyacı kaliyor mi ki o tarafta kaç tane birden yaptılar oradan sana gelecekler bu kavga niye saniyorsun
@zeybek236 en son hamle incirlik. ordan sonra artık geri dönüş yok. ok yaydan cıkmış olacak. zamanı var onun da vakti gelecek.
bizler artık ABD ye sırtımızı dönemeyeceğimizi gördük ABD kendi çıkarı için dostlarını dahi feda edebileceğini gösterdi hemde o dostlarının iç istikrarını kontrol etmek isteyeceğini gösterdi ne zaman bu durum düzelir belli olmaz ama bir şeyi iyi bilirim oda halkımı güvenini bir kere sartınızmı o güven hep şüpheli olarak kalır yani o kişilere karşı hep şüpheli yaklaşılır ABD bunu yapmıştır birde Türkiye yi kendisine muhtaç bir devlet zannediyor unutuyor herhalde silah satmak için zorladıklarını hala daha başka ülkelerden silah alamazsınız deniyor
abd bu yalan siyaseti bıktık artık eğer pyd devlet kurarsa türkiye de terör bitmez o yüzden süriye sınırı temizlenmesi şart gerekirse 40 milyon şehit verelim
o zaman seni en ön safhada gorelim. klavye kahramani
Dünyadaki tüm ülkelerin kanı, malı, canı sizin çıkarlarınız için hiç değeri yok siz insanlık dan nasiplenmemiş az bir ekonomik değeri olan her nesne için kan dökmeye can almaya namus kirletme kumpas kurmaya engel olan herkese düşman tam bir zalim nemrut çocuğu oldunuz ; Cenâb-ı Hak buyuruyor: “(Resûlüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.” (İbrâhim, 42 Zalimler için yaşasın cehennem
Rusyaya yakınlaştık normaldir.Yarın Amerikayla yakınlaşır rusyaya meydan okuruz.
@yigidinharci_2017 onu yaparlarsa ayıp dengeyi kurmalılar ne orası ne burası demeliler her devlete karşı denge önemlidir hele ülkemizin bulunduğu konumdaki bir devlet için dahada önemlidir
öyle esip gürlemekle olmuyor beyler kapatın incirlik üssünü görelim babayiğitliğinizi
vay delikanlılara bak kahvaltıda yürek yemişler uyanıksınız ya nasılsa tirilyon dolarlarınız var raconu kesersiniz abd yerse ne ala yemezse kaçar gidersiniz millet ölsün çok önemli değil
Benden alınan vergilerle Suriyelilere bedava maas, saglik hizmeti , odun komur, gida yardimi is guc ver ,sonra sahillerde kizlara laf atsinlar taciz etsinler yaziklar olsun. gonderin suriyeye savaasinlar hepsi filinta gibi geziyor
abd gemiciklere ambargo koyarım dese yeter.zaten ona benzer bişeyle geliyorlarmış
ne ruslara ne abd ye ne irana nede ab ye güven olmaz.ya rest çekip kendi herkese meydan okuycaz yada susup abd nin terör ülkesi kurmasını izliycez.iki ucu b..klu değnek.şu durumda zaten kaybedecek bişeyimiz yok.bari onurumuzla savaşalım,incirliği kapatalım,abd elçiliklerini kapatalım,olay iç siyaset malzemesi yapılamayacak kadar ciddi.akp lisi chp lisi mhp lisi hatta hdp lisi bile bu vatanı korumak zorundadır.çünkü bizim yaptığımız ırk ayrımını düşman yapmaz,bu topraklarda yaşayan herkes düşmanların gözünde,türk ve müslümandır.düşman ateş ederken bu bizden bunu vurmayalım demiycek.
@stgns eğer imzaladıkları antlaşmalara bile uymuyorlarsa neden güvenilsin ki güven bir kere sarsıldımı yerini şüphe alır sonuçta bir kere ihanet eden fırsatını bulunca eksik yaptığını tamamlayıp yeniden yapmayı deneyecektir
bu mevlüt isimli akp linin işi gücü yalan dolan palavra..icraat var mı desen yokkk....
zeki olan bugünkü değil bihafta sonraki konuşmasına bakar.
abd,ab,nin 1938.den beri yalanları bitmiyor 2018.de devam ediyordu ama bu yalana daha inanan kimse kalmadı buda türkiyemizin geldiği azimli dik duruşu noktasıdır. şimdi bazı siyonist kafalar var içimizde bunlarında kafalarına bir balkondan bir saksi düşerse bu işlerde çözülür onlarda artık inanmaya başlarlar abd.ab,dünyanın en büyük sırtlan ve çakalıdır nerde bir yer altı zenginliği varsa hemen orda bulursunuz çıkarını gözeten bir irktır.hemen orda kurduğu tuzağı oyunu harakete gecirir ve halkı halka kırdırır ve sonrada oraya girer yer altı zenginliği bitene kadarda ordan çıkmaz zalim zalimdi
" Türkiye'nin sınırları içerisinde !'silahlı ayaklanmanın'! devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" ARTIK TERÖRİST SALDIRI DEMİYORLAR DİKKATTEN KAÇMIYOR. HEM AFRİBDE KÜRT ARKADAŞLARI "SALDIRI" ALTINDA DİYE TÜRKİYEYİ SALDIRMAKLA SUÇLUYOR HEM TERÖRİST SALDIRILARI SİLAHLI AYAKLANMA DİYE NİTELİYOR. ABD İLE İLİŞKİLER YOKKKİ ABD SADECE BANA BANA SİZE YOK DİYOR BÖYLE NE İLİŞKİ NE MÜTTEFİKLİK OLUR.
Bu tavrı alkışlıyorum. ABD dost mu düşman mı belli değil. ne olduğunu belli etsin ki yönümüzü bulalım.
Önce Amerikaya yanaşıp Rusyaya kafa tuttuk uçağıda düşürdük. şimdi Rusyaya Yanaşıp Amerikaya kafa tutuyoruz. Peki sonuç, o sonra belli olacak .
Doğru... ama çok geç kalmış bir açıklama... Binlerce tır dolusu ağır silah teröristlere verildi artık. Maalesef Atı alan Üsküdarı geçti.
amerika ile ilişkileri tamamen sonlandırın. ne kadar abd üssü varsa kapatılsın. şerefsiz amerika
Evet ABD ye Rest çektik Akıllı durmazlarsa İnçirlik üstünün suyunu keseçeyiz
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