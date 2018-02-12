Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileriyle de beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni, ABD'dir.

ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.

Türk jetleri başta Cinderes olmak üzere çok sayıda bölgede YPG'nin terör mevzilerini vurdu. Yoğun top atışlarının yapıldığı Cinderes'in alınması, operasyondaki en önemli hamle olacak.

07.55 : ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.

Türkiye, hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Müttefikimiz ABD'den FETÖ, YPG ve başka konularda çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözünü tutmamıştır, güvenin yeniden tesis edilmesini istiyoruz.

07.20 : Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerine takviyeler sürüyor. Anadolu Ajansı, onlarca tank ve zırhlı aracın Hatay'a sevk edildiğini gösteren fotoğrafları geçti.

07.10 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.

'Kuduz köpek' lakaplı Mattis, "Şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı" dedi.

Jim Mattis ayrıca Türkiye'nin sınırları içerisinde 'silahlı ayaklanmanın' devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" açıklamasını yaptı.