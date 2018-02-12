Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Türk jetleri başta Cinderes olmak üzere çok sayıda bölgede YPG'nin terör mevzilerini vurdu. Yoğun top atışlarının yapıldığı Cinderes'in alınması, operasyondaki en önemli hamle olacak.
ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.
Kilis ve Hatay'a onlarca zırhlı araç ve tank sevk edildi, sınıra takviyeler sürüyor.
'Kuduz köpek' lakaplı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, YPG'li teröristlerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.
İşte Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın 24. gününde sırasıyla tüm gelişmeler:
11.55 : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi konuştu:
"Bizim ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Kendileriyle de beklentilerimizi defaaten paylaştık. Artık vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları ABD ile konuşabilmemiz için, kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni, ABD'dir.
Türkiye, hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Müttefikimiz ABD'den FETÖ, YPG ve başka konularda çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözünü tutmamıştır, güvenin yeniden tesis edilmesini istiyoruz.
Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak."
10.40 : İçişleri Bakanlığı: Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 474, protesto eylemlerine katıldığı tespit edilen 192 kişi gözaltına alındı.
09.50 : TSK, bugün 24. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana 1369 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son bir günde öldürülen YPG'li sayısı 103.
08.45 : Türk savaş uçakları, Cinderes, Şeyh Hadid Minniğ hava üssü, Ayn Dakneş, Tenab ve Meryemin'deki terör hedeflerini bombardımana tuttu. Hafta sonu büyük ilerleme sağlanan Cinderes'teki mevziler yoğun topçu ateşleriyle de dövülüyor. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana çatışmaların sürdüğü Cinderes'in alınması, Afrin'e giden koridoru açacak.
07.55 : ABD askerlerinin halen Menbic'te YPG'li teröristlerin yanında kaldığını gösteren yeni kareler geldi. Suriye'nin kuzeyindeki geniş bir kuşakta teröristlerle işbirliği yapan Washington'ın Türk askeri gelmemesi için Menbic'e yeni birlikler sevk ettiği bildiriliyor.
07.20 : Kilis ve Hatay'daki sınır birliklerine takviyeler sürüyor. Anadolu Ajansı, onlarca tank ve zırhlı aracın Hatay'a sevk edildiğini gösteren fotoğrafları geçti.
07.10 : ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerden bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul etti.
'Kuduz köpek' lakaplı Mattis, "Şu anda Afrin’de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor, Kürt arkadaşlarının Afrin’de saldırı altında olduğunu görüyorlar ve bu da onların dikkatinin oraya kaymasına sebep oluyor. Bazı durumlarda ise bazı birlikler oraya (Afrin’e) kaydı" dedi.
Jim Mattis ayrıca Türkiye'nin sınırları içerisinde 'silahlı ayaklanmanın' devam ettiği tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Suriye sınırlarına dair meşru güvenlik kaygıları var ve biz bunu zerre kadar inkar etmiyoruz" açıklamasını yaptı.
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