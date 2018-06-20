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Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 07:36 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Kuzey Sumatra Adası'ndaki dünyaca ünlü Toba Gölü'nde alabora olan feribottan kötü haberler geliyor. Son yapılan açıklamada feribotun kendi kapasitesinin üç katı yolcu aldığı açıklandı. Ayrıca, kayıp sayısı da 178 olarak güncellendi.

Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı

Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi sayısının 178 olduğu bildirildi. Endonezya Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, Toba Gölü'nde Samosir'den Simalungun bölgesine giden "KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesinin alabora olmasının ardından ailelerin son bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 178 olarak güncellendiğini belirtti. Ulaştırma Bakanlığı da arama kurtarma faaliyetlerinin geniş kapsamlı yürütülmesi için 5 özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.

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YOLCU İSİM LİSTESİ BULUNMUYOR

Öte yandan, dün gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yolcuların isim listesi bulunmadığı için kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetmişti.

Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve teknede kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüphelendiklerini ifade etmişti.

AA


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Anahtar Kelimeler:
toba gölü feribot

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