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Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 23:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Bölgede Tsunami uyarısı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya deprem tsunami

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