HABER

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2018 15:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Endonezya'nın Lombok adasında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Endonezya'da, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü, güneydeki Lombok Adası. Yerel saatle 18.46'da hissedilen sarsıntı, yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

endonezya

Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor. Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Endonezya'yı 2004'ün son günlerinde vuran 9 büyüklüğündeki deprem ve peşinden gelen tsunami, 240 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

son-dakika-endonezya-da-7-buyuklugunde-deprem-12070858

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimiVenezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Lombok Adası deprem

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İsviçre Alpleri'nde uçak düştü! 20 ölü

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

İbrahim Kalın'dan suikast girişiminde bulunulan Maduro'ya destek: 'Stay strong mi amigo'

Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

Çin'de korkunç olay! Asfalt yol çöktü, araçlar metrelerce aşağı düştü

Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

Bombalı intihar saldırısında üç NATO mensubu öldü

Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.