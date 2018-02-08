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Son dakika: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurmuştu! İlk açıklama

DÜNYA HABERLERİ | 08.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Suriye, ABD'nin dün 'DSG karargahına saldıran Suriye hükümet güçlerini vurduk' açıklamasına yanıt verdi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki koalisyonun Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye hükümet güçlerini vurduğu ve bunun 'teröre destek girişimi' olduğu belirtildi.

Son dakika: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurmuştu! İlk açıklama

Esad rejimi dün gece Suriye'de önemli petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor kentinde SDG'yi bombaladı. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargâhına" saldırdığı kaydedildi.

Rejim güçlerinin saldırısında, SGD'nin Deyrizor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtilirken, ABD'nin misilleme saldırısı da gecikmedi.

ABD'li yetkili, olay ardından koalisyonun Esad yönetimi yanlısı güçlere yönelik saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenlediABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi
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ABD Suriye

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ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de rejim güçlerine hava saldırısı düzenledi

Okuyucu Yorumları 15 yorum
Acilen Suriye ile iş birliği yapmamız gerek. Tam zamanı. ABD büyük darbe alır
Katil ABD ve işbirlikçileri defol.Tek çözüm Suriye deki halkın seçtiği rejime destek vermektir. Askerlerimizini ortadoğu bataklığına atmayalım.
RUS DEVLET BAŞKANI PUTİN SOÇİDE ESADI SERTÇE UYARDI ESAD MESAJI ALDI VE GEREKENİ YAPIYOR BU ESADIN DEĞİL PUTİNİN KARARI BÖLGENİN EN GÜÇLÜ VE ETKİLİ DEVLETİ RUSYA VE RUS ORDUSU
Suriye güçlerini vuran ABD uçakları İncirlik üssünden mi kalmıştır??Suriye hükümet güçleri Terörist PYD-YPG-DSG güçleriyle savaşıyor ABD suriye güçlerini vuruyor.Türkiye Esad"a düşman,Esad"ın düşmanları -YPG -PKK ile savaş halinde.Bu denklemde Esad-ve Türkiye aynı saflarda yer almış oluyor..Sn CB"mız ise Türkiye"deki sivil toplum kuruluşları=meslek örgütleri adında bulunan Türkiye ve TÜRK kelimeleriyle uğraşmakta.Bu karışık durum türkiye"nin başını belaya sokacak..Daha büyük belaya..Mevcut hükümet bunu algılamaktan -anlamaktan maalesef çok uzak..
Suriye nin gücünü azaltmak için yapılan girişimler bunlar. Türkiye nin sınırlara girmesini hazmedemedi abd
Eee sen baştan esad'ın yanında olsaydın şimdi orada ne pkk ne abd olurdu. Suriye'yi bataklığa çevirip sonra Mehmetçiği oraya gönderip bir de oradan oy devşirmeye çalışmak en hafif tabirle yüzsüzlüktür. Bak senin yapamadığını esad yapıyor. Hem de ülkede 6-7 senedir iç savaş olmasına rağmen abd fln dinlemiyor.
3. Dünya savaşına adım adım gidiyoruz
abd nin Petrol yataklarında işi ne acaba?
SURİYE nin karıştırıldığında BOP EŞBAŞKANI OLAN ŞAHIS BU GÜNLERİ GÖREMEDİ İSE DERHAL O GÖREVİ BIRAKMALIDIR. Zira gelinen nokta da SURİYE UZUN YILLAR ÇATIŞMA-KAOS VE MASUMLARIN KATLEDİLDİĞİ TOPRAK OLACAĞI ORTADADIR.
SURİYE DEVLETİNE KARŞI GELEN KİM OLURSA OLSUN ESAD'A GÖRE TERÖRİSTTİR. BİZDE BU TERÖRİST DAMGASI DAHA ÇABUK VURULUYOR. SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK VE TERÖRE DUR DENİLECEK İSE SURİYE İLE OLUR.
Dünyanın en büyük teröristi abd. Ülkene defol. En yakın zamanda yıkılırsın inş.
BİZ BİZE GELEBİLECEK TEHDİTLER VE TERÖRİSTLERİ YOK ETMEK İÇİN ORADAYI EY ABD SENİN NE İŞİN VAR 10000 KİLOMETRE ÖTEDEN
Adım adım büyük israil kuruluyor herkes sanıyor ki ''ypg'' için çalışıyor, İsrail abd yi dağılmadan kendi emelleri için kullanıyor.
varsa bir bilen çıksın net olarak söylesin suriyede kim kiminle hangi amaç için savaşıyor İngiliz var abd var siyonist yahudiler var ruslar var iran var aşağılık pkk lılar var işidliler var avrupalıların hepsi var suriyeliler var türkmeni arabı kürdü Bizim aslanlarımız mehmetçiğimiz var hadi biz pisliklerin kökünü kurutalım sınırlarmızı güven altına alalım diyiyoruz diğerleri ne diyor
ABD NEYİN PEŞİNDE PETROLLL GERİKALAN YALAN DOLAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİDE KENDİNE KALKAN OLARAK KULLANIYOR FIRSAT VERMİYELİM GİTSİN ORTADOĞUDAN.
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