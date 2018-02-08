Son dakika: Esad PYD'yi, ABD Esad'ı vurmuştu! İlk açıklama

Esad rejimi dün gece Suriye'de önemli petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor kentinde SDG'yi bombaladı. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esad yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargâhına" saldırdığı kaydedildi.
Rejim güçlerinin saldırısında, SGD'nin Deyrizor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtilirken, ABD'nin misilleme saldırısı da gecikmedi.
ABD'li yetkili, olay ardından koalisyonun Esad yönetimi yanlısı güçlere yönelik saldırısında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.
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