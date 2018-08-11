Son dakika! Esad rejimi Türkmendağı'na saldırı başlattı!

Suriye'de, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’nın tamamını ele geçirmek isteyen Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, bölgeye yönelik yoğun saldırılar başlattı.

Esed rejimi ve destekçileri ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde hakimiyeti sağladıktan sonra Lazkiyeli Türkmenlerin yaşadığı Türkmendağı bölgesinin hakimiyetini tümüyle sağlamak için harekete geçti.

Türkmendağı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki iki hatta piyade ve topçu saldırıları düzenleyen rejiminin bölgeye askeri yığınağı sürüyor.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin topçu birlikleri "gerginliği azaltma bölgesi" sınırları içindeki Türkmendağı'nı ele geçirmek için dün gece muhaliflerin cephe hattına yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

Esed rejimi ve destekçisi İran'ın komutasındaki yabancı terörist gruplar ile başını terörist Mihraç Ural'ın çektiği THKP-Acilciler grubu bir aydır cephe hattında keşif devriyesi, askeri yığınak ve yer tespiti amaçlı top atışları düzenliyordu.