Son dakika... FEMEN'in kurucularından biri intihar etti

Düyaca ünlü feminist-aktivist FEMEN grubunun kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te intihar ettiği belirtildi.

Shacko'nun ölü bulunduğu evde bir not bıraktığı ve notta 'hepiniz sahtesiniz' yazdığı belirtildi.

