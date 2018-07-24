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Son dakika... FEMEN'in kurucularından biri intihar etti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

FEMEN'in kurucularından biri olan Ukraynalı Oksana Shachko Paris'teki evinde ölü halde bulundu

Son dakika... FEMEN'in kurucularından biri intihar etti

Düyaca ünlü feminist-aktivist FEMEN grubunun kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te intihar ettiği belirtildi.

Shacko'nun ölü bulunduğu evde bir not bıraktığı ve notta 'hepiniz sahtesiniz' yazdığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
FEMEN intihar oksana shacko paris

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
neyi savundun şimdi sen ? Öteki tarafta başarılar..
Tam bir korkakmış savaş cesaretli insanlarla kazanılır.
Doğru demişsin..hepiniz ve her sey sahteydi..anlamıssın nihayet..lakin dogrusunu ahirette göreceksin
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