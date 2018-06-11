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Son dakika! Frankfurt Havalimanı'nda korkutan yangın! Uçağa sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Son Dakika! Frankfurt Havalimanı’nda park halinde bekleyen bir uçakta yangın çıktı.

Bazı yolcuların Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlara göre, çıkış nedeni henüz açıklanmayan yangın nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Uçakların park pozisyonunu almasına yardımcı olan çekicilerden birisi alev aldı. Yangının buradan uçağa sıçradığı tahmin ediliyor.

Frankfurt Havalimanı Almanya’nın en önemli ve en büyük havalimanı olarak biliniyor..

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Anahtar Kelimeler:
Frankfurt yangın uçak havalimanı

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