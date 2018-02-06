Son dakika! Fransa'da silahlı saldırı

Marsilya kentinde silahlı bir saldırganın caddede etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırının ardından bir binaya saklandığı belirtildi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.
Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Özel harekat ile etkisiz hale getirilen saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.
Marsilya polisi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının terör girişimi olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
İHA
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