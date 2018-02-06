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Son dakika! Fransa'da silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ | 06.02.2018 11:40 | Son Güncelleme

Fransa'nın Marsilya kentinde silahlı bir saldırgan sokak ortasında etrafa ateş açtı. Son dakika habere göre, Özel operasyon ekiplerinin saldırganın etkisiz hale getirmek için olay yerine sevk edildiği belirtildi. Saldırganın kendini bir binaya kapattığı bildirildi.

Son dakika! Fransa'da silahlı saldırı

Marsilya kentinde silahlı bir saldırganın caddede etrafa rastgele ateş açtığı ve saldırının ardından bir binaya saklandığı belirtildi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Özel harekat ile etkisiz hale getirilen saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

Marsilya polisi tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının terör girişimi olma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

İHA

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Fransa Marsilya Son dakika saldırı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
onlar da görsün terörü, avrupa amerika hepsinde de terör olayları olsun istiyorum. olsun da artık pkk pydy e yardım etmesinler, anlasınlar, terörden ölen insanlarımızın sayısını tutmaz olduk
Allah rızası için söylüyorum yaptığınız şu haberden utanın
@Ferruhdidis anlamadım neden utanması gerekiyor
işiden başkası olamaz.
ALLAH daha büyük terör olayları nasip etsin onlara dünyada dökülen her masum kanında katkıları var
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