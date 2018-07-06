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350 bin Suriyeli sınıra dayandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 09:48 | Son Güncelleme

Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye'nin Dera iline düzenlediği saldırılardan kaçıp Ürdün ve İsrail sınıra göç eden sivillerin sayısı 350 bini aştı.

Esad rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor.

AA'nın aktardığına göre Dera sivil savunma kaynakları, Esad rejiminin saldırılarından kaçarak Ürdün ve İsrail sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 350 bini aştığını bildirdi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Ürdün'e geçmek isteyen Deralı siviller, sınır hattı yakınlarında barınma imkanı arıyor.

Göç eden sivillerin büyük kısmı başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuk yüz binlerce sivil, temiz su kaynaklarından yoksun yaşıyor.

Sınır hattında 45 dereceye varan aşırı sıcak ve çöl rüzgarları da sığınmacıların içinde bulunduğu koşulları zorlaştırıyor.

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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dera'da rejimin saldırılarından kaçarak kurdukları çadırlardan yaşam mücadelesi veren sivilleri, AA havadan görüntüledi.

Görüntüler, kurak çorak bir alanda derme çatma kurulan yüzlerce çadırı gözler önüne seriyor.

Dera’dan göç eden siviller, yardım kuruluşlarından destek bekliyor.

Beşar Esad rejimi yaklaşık iki hafta önce İran milisleri ve Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle ülkenin güneyinde muhalefetin kontrolündeki bölgelere yönelik askeri operasyonlarına başlamıştı. Güneydeki Dera'nın doğusundaki bazı bölgeleri ele geçiren rejim güçlerinden kaçan halk yakındaki Ürdün ve İsrail sınırında toplanıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) birkaç gün önce, Esad rejimi ve destekçilerinin, Dera iline geçen ay başlattığı saldırılar nedeniyle 198 bin sivilin Ürdün ve İsrail sınırına göç ettiğini duyurmuştu. Söz konusu rapora göre, mayıs ayı ortasından itibaren başlayan saldırılar sonucu yüzlerce sivil hayatını kaybetmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Suriye mülteci Ürdün göç

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