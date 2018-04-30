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Son dakika! Hama'da İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2018 01:20 | Son Güncelleme

Suriye Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor.

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