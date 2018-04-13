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Son dakika! Hollanda'da Suriye kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:17 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Hollanda Başbakanı Suriye'ye yönelik olası bir askeri operasyona katılmayacaklarını açıkladı. Almanya ile İtalya da Suriye'de herhangi bir operasyona katılmayacağını duyurmuştu.

Son dakika! Hollanda'da Suriye kararı

Dünya kritik bölgede yaşanan son gelişmelere kilitlendi. Doğu Guta'nın Duma kentine kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir askeri operasyon olasılığı üzerinde çalışıyor.

Operasyon hakkında bir çok ülkeden art arda açıklama geldi. Almanya ve İtalya'nın ardından Hollanda'da ABD'nin Suriye'de düzenleyeceği muhtemel bir saldırya katılmayacağını açıkladı.

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Suriye Hollanda suriyede son durum

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bu ülkelerin katılmasına gerek yok ki zaten onları vekaleten temsil eden pkk/ypg/pyd terör örgütleri var.
rusyadanmı tırsıyolar acaba
Tırsmıyorlar! Aklın yolunu seçiyorlar...
biz ve rusyadan
Ortada bir leş üzerine üşüşen birbirinden vahşi akbabalar
ne rusyası bizden tırsıyolar
ABD YARRA YEDİ.NOLDU PİYONUN KALMADIMI.PEŞMERGEYİ ÇAĞIR YPG PKK DHKPC HEPSİNİ TOPLASAN HİÇ DEĞİLSE TOPLU İMHA EDİLİR İPNELER
önce ırak şimdi suriye sonra sıra bize gelecek ve biz buna müsaade ediyoruz Allah Yardımcımız olsun
bence aptal değiller
hayatları yalan dolan bedavadan show tramp hava ingiltere hava yunan hava milleti kek liyorlar . sizde bunlara inanıyorsunuz birileri iyi dolar şişirdi zamlar şişti suriyeyi vuracakmışta ruslara kafa tutacakmışta israel de kendi bir şey sandı sırf hava alayı korkak yapacak adam yapacam hazır oldemez yapacak adam sessiz sedasız bir gece ansızın demez düşmana resmen kaç diyor casına bunlara çanak tutanlardada akıl yok sadece gülüyorum hahahahahahahahahahah tramp vilademir putin çipras terasamey binyamin letanyahu size gülüyorum hahahahahah bende sizi akıllı füzelerle vurucam hazır olun hahahahah
Rusyada olan teknoloji abd dahil şuan kimsede yok bunun için karşı duramıyorlar, Ancak Trump gibi dengesiz adamlar twit ile halledeceğini sanıyor
size girip çıkan neki havlıyosunuz
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