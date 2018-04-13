Son dakika! Hollanda'da Suriye kararı

Dünya kritik bölgede yaşanan son gelişmelere kilitlendi. Doğu Guta'nın Duma kentine kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Suriye rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere ortak bir askeri operasyon olasılığı üzerinde çalışıyor.

Operasyon hakkında bir çok ülkeden art arda açıklama geldi. Almanya ve İtalya'nın ardından Hollanda'da ABD'nin Suriye'de düzenleyeceği muhtemel bir saldırya katılmayacağını açıkladı.