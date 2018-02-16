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Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 09:12 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Hollanda Ankara büyükelçisini geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir adım daha atıyor. Hollanda parlamentosu sözde Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor.

Son dakika! Hollanda'dan skandal hamle!

Geçen hafta Ankara büyükelçisini resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, sözde Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç partinin de destek verdiği belirtildi.

CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun fikrinin bu yönde olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "sözde soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.,

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Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak.

Hollanda'da, "uluslararası düzeyde oldukça hassas" olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Ermeni Soykırımı Son dakika

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
Topunuz birlikte gelin kefere sürüleri
çok fazla kasmayın kendinizi sütoğlanlar bir avuç yer yarım avuç insanlarsınız :)
Haçlı zihniyeti hiçbirzaman bitmedi bitmeyecek te.
Akilli ol Hollanda!!! sen kimsin? Ula tükürsek boğulursunuz kimsiniz? topunuzun alayini...
beki soykurum yapmişiz o zaman soykuruma devam edelim ermenilerin topraklarindan atalım azerbaycana verelim dünya haritasindan silelim ????????????
Efendim demek ki neymiş? Düşmanı uyandırmayacaksın...
@ekrem_yazir düşman uyumuyor zaten Uyuyan Sensin
korktunmuu.
vallahi Sivas katliamı da 1915 de olsa onada yok derdik..maras katliamına da yok derdik..kürtlerin alevlerin araplarin 3. sınıf insan gibi yaşadıklarına yok deriz..neye evet dedik ki..ermeni katliamı vardır ama soykırım değildir..adanadan Malatya ya kadar ermeniler öldürüldü..Adanalı olarak biliyorum dedelerim anlatıyordu..
@gozcan_h5 peki senin o deden karsta ığdırda ardahanda ermeniler tarafından katledilen çocukları kadınları hatta dahada ileriye gidip canlı canlı derisi yüzülen çocuğuda anlatıyormuydu.. Bende ardahanlıyım benim dedemde yapılan katliamları anlatırmış..
@gozcan_h5 YA SAVAŞ ZAMANINDA ELBET ÖLECEK AM BU İTLER HAMİLE KADININLARIN KARINLARINI SÜNGÜLERLE KESEREK ÇOCUKLARI SÜNGÜLERKEN SOYKIRIM OLMUYORDA BİZİM YAPTIĞIMIZ SOYKIRIM OLUYOR . ALMANYA NAZİSİ 5MİLYON YAHUDİYİ FIRINLARKEN SOYKIRIM YAPMADIMI NİYE ONLARA SES ÇIKARMIYORLAR..... SENDE NEYMİŞ DEDELERİM ANLATIYORDU DİYORSUN BİZDEN ÖLENLERİ ANLATMAMAIŞ GALİBA SANA...
Amerika ve İsrail demek,Hollanda demektir,bu yolla da baskı kurmaya çalışan ABD yi görüyoruz.Şaşırmaya gerek yok,Diğer ABD uşakları da bu konvoya katılacaklardır.
çok korktuk
geçen krizde hollandadan yanan olan chp avanesini bekliyoruz, bakalım ne diyecekler. bop habur davul zurna zarrab fetö kutu paralar falan filan.
Avrupalının anlayamadığı bizim milyonlarca Türkiye için canlarını feda edecek insanımızın kendi ülkelerinde yaşadığı. Vatan her Türk için namus demektir gerisi teferruat.
hala şu aptalları habermi yapıyorsunuz :)
kendi ülkelerinde artistlik yaptıkları halde, Reis nasıl vermişse coşkuyu hala hazmedememişler
tarım hamlesi,dünya tarım ihracat ikincisi hollanda yı zıplattı.
Ülke politikası adına yalana sığınıp iş yapanlar Allah a sığınamaz. Ve elbet belalarını bulurlar.
Hollanda kndi soyuna sopuna bakmadan bize laf ediyor.Avupanın göbeğinde bir ülkede bu kadar çok zenci nasıl geldi dersiniz.Bu şerefsizler afrikada adam bırakmadı hem sömürdüler hem köle ticareti yaptılar.hem hırsızlık yaptılar hem tecavüz ettiler.İşte bize laf etmeye kalkan hollandanın aslı budur.Bizde hollandayı köle tüccarı hırsız tecavüzcü olarak tanıyalım.
BÜTÜN BATILILAR CANINIZ CEHENNEME
Ulan eşcinsellik ve uyuşturucu diyarı..kafanız yine guzel herhalde
bosnada srebrenitsada soykırım yapan hollandaya bah hele...
bu olaylar turkıyenin ıkılı ılıskılerının ne kadar kötü yönetidiğinin neticeleri mıllet uyuyun akp oy vermeye devam edin
kesin şunlarla ilişkileri.ticari asgari bir ceza vermemiz şart.yoksa anlamazlar
haclı birligi yine kafa karıstırmaya ve oyuncak ermenileri kullanmaya calısıyor. haclılar once kendi yaptıkları katliamların ve soykırımların hesabını versinler. hala abd denen teror devleti suriye ve ırak ta ve afganistan da soykırım yapıyor.
kendileri sömürge ülkelerde ne kadar masum sivili katletti. Surinam da örneğin.
ne ara bu totoşların kuyruğuna baksyık kene debeleniyor portiler-
Bakanımız FATMA BETÜL SAYANİ gönderelim protesto ićin.Gerci simdi oy için milletin milli duygularini istismar için gönderdiler daha önce yaptıkları gibi derler devlet düşmanları ama olsun.
Önce katledin..sonra iftirayla başkasına yama...Ah şu avrupalılar...
Allah sizleri ıslah eylesin aptal HOLLANDA...
@kamil_1964_vzdgj ırkçılık ve kinci dincilik sizin gibi beyinsizleştirmiş,aptal söylediğin ülke bir ilimiz kadar amma bu ülkenin on binlerce insanı Hollandaya gitmek ve insanca yaşamak için sıradadır.ırkçılık ve kinci dincilik sizin beyninizi almiş.
referandum öncesi çevrilen tiyatronun da bedelin ödeyeceğiz gibi görünüyor.. ülkemiz dış politikada çok güç kaybetti, ne inandırıcılık ne de güven kaldı.. ama reyiz ne derse o :))) reyizimiz salı günü muhtar konuşmasında hollandaya dersini verir hollanda da çok korkar, nereye saklanacağını bilemez korkudan :))))
sömürgeci zihniyet.ülkemiz hitler tarafından îşgal edilirken onca yahudilerin katline seyirci kaldınız.
Çokta tındı
HAZIR BAŞLADIK NE KADAR SÜT OĞLANI VARSA TOPUNU TEMİZLİYELİM..ŞİMDİ TEÇHİZATI KUR PİSLİĞİ TEMİZLE...KALDIR BİDAHA ÇIKAR...GİDELİM ORAYIDA ALALIM..
Alayiniz kabul etse ne olur
@lapcuk sen sus kepcuk
@eymenturkic Alayı kabul etse uluslar arası diplomaside seni köşeye sıkıştırırlar. Masada kaybedersin. Masada kaybetsek ne olur da diyeceksen artık orasını da bi zahmet sen düşün..
@eymenturkic işte kafan o kadar çalışıyor.
HOLLANDA KIM LANNN
Bizde bunlardan et ithal ediyoruz. Kim kimin eli cebinde anlamadım.
neymis Türkiyeyi sevmiyorum o zaman hassas olduğu konularda aleyhine karar alayim.vay be tam 3. dünya ülkesi politikaları
çomu çok üzüldüm tüh ya
tanısan nolacak hepiniz tanısanız nolacak bu korkunun ayak seslerinin etkisi zaten bir avuc ülkesin yaptigin yanlislar haddini aştı.
ya tanısa ne olur tanımasa ne olur...kim takar hollandayı..ne hali varsa görsünler.
neye göre kime göre hangi kanıta dayanarak bu olay siyasilerin değil tarihcilerin ve kanıtların belileyeceği bir olay
fransa almanya ingiltere vs tüm soykırımlarını tanıyalım.anıtlar dikelim.kısasa kısa.
neresi sıkandal bunun? gavurdan ne bekliyordunuz? geçmişin kan emici sömürgeci köle tüccarları sana bana soykırımcı diyor. gerçeğe dayanmayan siyasi hareketler
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