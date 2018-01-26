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Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika haberine göre Hollanda'nın başkenti Amsterdam şehir merkezinde saldırı düzenlendi. Silahlı saldırı sonucu polis kaynakları, en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Amsterdam polisi, Twitter hesabından olayın terör bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

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