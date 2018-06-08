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Son dakika! İdlib'e hava saldırısı: 20 ölü, 80 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.06.2018 00:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki hava saldırısında en az 20 sivil öldü, 80 sivil yaralandı.

Son dakika! İdlib'e hava saldırısı: 20 ölü, 80 yaralı

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Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib hava saldırısı Son dakika

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