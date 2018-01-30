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Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 22:40 | Son Güncelleme

Suriye'den gelen son dakika haberine göre İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre saldırıda 1 sivil görevli şehit oldu, 1 asker ve 1 sivil de yaralandı.

Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit olan personelin DSİ çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu belirtti.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

PKK/YPG'li teröristler bu araçla saldırı düzenledi (Fotoğraf: DHA)

BAKAN ŞEHİDİN İSMİNİ AÇIKLADI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eroğlu'nun açıklamasında "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Teröristlerin saldırısında şehit olan DSİ çalışanı Yasin Tanboğa

AZEZ’E 3 ROKET ATILDI

Afrin’in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
yazık bu insanlara. öl. öldür nerye kadar ?
Allah askerimizi korusun
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin. Rabbim askerimizin yar ve yardımcısı olsun..
Allah rahmet eylesin. Allah yakinlarina sabir versin insallah.
Allah askerimizi, vatanımızı korusun böyle kahbelere yar etmesin Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin
Herşeyi gizli tutun ya,,,yeriniz gidip geldiğiniz yollar hepsi gösteriliyor.canlı yayın yapıyor kanallar,çok yanlış bunlar Askerin yaptığı her şey gizli olmalı,Şehidimize Allah rahmet eylesin,yaralı Askerlerimizede acil şifalar versin Rabbim
Hakk Yaşanır.
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, bu Sancak ki bütün dünyayı kaplayacak. korkan varsa onlar Alçak.
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Allah c.c. , hainlere ve fasıklara fırsat vermesin.
Onlar şehittir. Onlar gazidir. Ötesi, Lamisi cimisi yok..!!
çoğu haber siteleri suriye ordusunun vurduğunu söylüyor.
arkadaşlar seçim var şuan seçim Savaşı yapılıyor Eskiden 400 Milletvekili isteniyordu şimdi 500 milletvekili Aşağısı kurtarmaz Yoksa her taraf bomba her taraf savaş
ALLAH RAHMET EYLESİNN
allah rahmet eylesin anne baba başta olamk üzere yakınlarına allah sabır versin
allah yardimcimiz olsun
yaşasin bariş kahrolsun savaş.
savaş bu arkadaş gerekirse hepimiz ölücez
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