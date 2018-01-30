Son dakika İdlib'de askeri konvoya bombalı saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, şehit olan personelin DSİ çalışanı Yasin Tanboğa olduğunu belirtti.
TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.
Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
PKK/YPG'li teröristler bu araçla saldırı düzenledi (Fotoğraf: DHA)
BAKAN ŞEHİDİN İSMİNİ AÇIKLADI
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İdlib'in kuzeyinde meydana gelen saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eroğlu'nun açıklamasında "Bugün Zeytin Dalı harekatına katılan DSİ mensuplarımızdan Yasin TANBOĞA şehit olmuş, Mahmut PAKYÜREK ağır şekilde, Uzm. Çvş. Ömer GÜNEŞ ise hafif yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailesi ve Milletimizin başı sağ olsun." dedi.
Teröristlerin saldırısında şehit olan DSİ çalışanı Yasin Tanboğa
AZEZ’E 3 ROKET ATILDI
Afrin’in Marenez bölgesinden 22.00 sıralarında roketli saldırı düzenlendi. Birbiri ardından ateşlenen 3 roket mermisi, Azez kent merkezinde büyük gürültüyle patladı. Korkuya yol açan patlamanın ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede roketlerin yerleşim alanlarına birkaç yüz metre mesafedeki boş arazilere düştüğü belirlendi. Yaralananın olmadığı saldırı sonrası cephe hattındaki ÖSO güçleri, Marenez bölgesindeki terör örgütü mevzilerini ateş altına aldı.
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