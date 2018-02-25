Son dakika! İngiltere'de bir binada patlama

İngiliz polisi Leicester kent merkezinde bir binada meydana gelen patlamada 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Leicestershire polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 19:00 sularında Leicester kent merkezindeki Hinckley Caddesi üzerindeki bir binada patlamanın meydana geldiği, olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu binada arama ve kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği, Hinckley Caddesi ve Carlisle Caddesi'nin de trafiğe ve yaya geçişine kapatılarak kordona alındığı ifade edildi.

Patlamanın sebebine ilişkin kesin bir bilgiye yer verilmeyen açıklamada, "Bu aşamada henüz olayın terörle bağlantılı olduğuna ilişkin bir emare mevcut değil." ifadesine yer verildi.

(AA)