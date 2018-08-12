HABER

Son dakika! İngiltere'nin Manchester şehrinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 12.08.2018 12:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Son dakika! İngiltere'nin Manchester şehrinde silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Karayip Karnavalı sonrasında silahlı saldırı meydana geldiği belirtildi. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, Moss Side bölgesinde meydana gelen olayda 10 kişinin yaralandığı, bazılarının ciddi yaralar aldığı ancak hayati tehlikenin bulunmadığı ifade edildi.

Saldırının nedeni ve kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturma açıldığını, ekiplerin birkaç gün boyunca olay yerinde devriye gezeceğini bildirdi.

PARTNERÇölün altındaki Türk mucizesiÇölün altındaki Türk mucizesi
Türkiye’deki Suriyeliler: Entegrasyon mümkün mü?Türkiye’deki Suriyeliler: Entegrasyon mümkün mü?
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif ettiBeyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manchester ingiltere silahlı saldırı karayip karnavalı

En Çok Okunan Haberler

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

Her gece arayıp sesini dinliyordu! 'Erkek olsam seninle aşk yaşamak isterdim'

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Donald Trump'a skandal öneri: Başkan, Fethullah Gülen'le birebir görüşmeli

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Almanya'da şoke eden olay: Sincap polisler tarafından gözaltına alındı!

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Esad, İran ve PKK birleşti! İdlib'e bomba yağıyor

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Suudi Arabistan Kurban Bayramı'nın tarihini değiştirdi

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

Eski yardımcısından ABD Başkanı Donald Trump'a "ırkçılık" suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.