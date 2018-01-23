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Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 09:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle polis Charing Cross metro istasyonunu kapattı. Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.

Son dakika! İngiltere'de metro istasyonu kapatıldı! Patlama riski var

İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle polis Charing Cross metro istasyonunu kapattı. Aralarında bir otel ve bir gece kulübünün de bulunduğu binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere metro Londra

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