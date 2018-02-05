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Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

DÜNYA HABERLERİ | 05.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Son dakika olarak geçen habere göre; AP haber ajansı, DEAŞ'ın yenilmesinin ardından, Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmeye başladığını duyurdu. Irak hükümet sözcüsü haberi doğruladı

Son dakika! Irak hükümeti doğruladı: ABD askeri Irak’tan çekilmeye başladı!

ABD'ye askeri hizmet sağlayan ve Irak'taki ABD üssünde görev alan şirketlerin verdiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesinin ardından Irak'taki silah ve ekipmanların Afganistan'a taşındığını ve geçen hafta çok sayıda Amerikan askerinin ülkeden ayrıldığını belirtti.

İki Iraklı yetkili de Associated Press'e yaptığı açıklamada, Irak ve ABD hükümetlerinin 3 yılı aşkın süredir devam eden DEAŞ'a karşı savaşın başlamasının ardından ilk kez ABD askerlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını doğruladı.

Irak hükümet sözcüsü AP'ye yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin ülkeden çekilmeye başladığı yönündeki haberleri doğruladı.

Ordu koalisyon sözcüsü Col. Ryan Dillon AP'ye yaptığı açıklamada, "Irak'taki koalisyonun varlığının devam etmesi ihtiyaçlara bağlı ve Irak hükümeti ile bağlantılı olacak" dedi.
Başbakan Haydar el-İbadi'ye yakın üst düzey bir Iraklı yetkili ise, ABD ile yapılan ilk anlaşmaya göre, şu anda ülkedeki tüm Amerikan birliklerinin yüzde 60'ının geri çekileceğini söyledi.

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Plan, Irak ordusunu eğitmeye devam etmek için yaklaşık 4.000 ABD askerini bırakmak. Pentagon, Kasım ayında yayınladığı raporda ülkede yaklaşık 9 bin ABD askeri olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak ABD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Çekiliyoruz ,ama Basra körfezinde bekliyoruz. Bir şey olursa 5 saatte oradayız. Yemezler. Iraktan çekildik,Suriye'den çekilmiyoruz. Amerika'ya güvenip geleceği planlayanlar,ayıdan post ABD'den dost olmaz. Kürt kardeşlerimize duyurulur.
ıraktan menbiçe geçeceklerdir yoksa neden çekilsinler ki Afganistan da 15 senedir bekliyorlar halen çıkmadılar.
Vardır bir planlarıııı...
abd ırak da nükler bomba var diye gireli ve Saddamı dikdatör diye öldürmek için girdi bunları yaptı ama on küsür senedir oradaydı işi uzatmak için işid kuruldu onu da fazla uzatamadı, ama benim bildiğim coni bir yere girerse oradan ancak gebererek çıkar. Kısmi çekilme olabilir belki o da tamamen maaliyetlerle alakalıdır.
Afganistan'a gidiyorlarmış sanki babalarının toprağı buralar. bunun tek sorumlusu Amerika değil dindasini tanımayan paraya tapan ama kendisine müslüman diyenler. onun için ümmet politikasından caz geçip irkmiza yönelmeli ve güçlü olmalıyız.
KADİM TÜRK MİLLETİNİN VE İSLAM DÜNYASININ EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD DİR.. KURDUĞU PKK-PYD, DAİŞ-İŞİT VE FTÖ-PDY GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İSE KUYRUKLARIDIR...
Irak tan Suriye den körfez den çek il git,git kendi bölgene terörist ABD bütün dünya alem biliyor Senin terörist olduğunu,terörist desteklediğini tarihinden belli ne olduğun,terk et müslüman coğrafyasını
Irak tan Suriye den körfez den çek il git,git kendi bölgene terörist ABD bütün dünya alem biliyor Senin terörist olduğunu,terörist desteklediğini tarihinden belli ne olduğun,terk et müslüman coğrafyasını
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