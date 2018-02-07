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Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

DÜNYA HABERLERİ | 07.02.2018 11:40 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Irak, Kerkük'teki petrol bölgesi yakınlarında bulunan dağlık alanlarda güvenliği sağlamak için operasyona başladığını açıkladı.

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

İran sınırı yakınlarındaki bölgenin Irak petrolünün sevkiyatı üzerinde olduğu bilinirken, ordunun bu bölgede kontrolü sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

Irak ordusu, Aralık 2017'de Kerkük'teki ham petrolün İran'daki Kermanşah rafinerisine kamyonlarla sevk edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Kuzey Irak kürt yönetiminin bi bağimsizlik düşüncesi vardı Petrol üzerinde mutlak hakimiyet düşüncesi vardı.Olmadı mi?İrak toparlanıyor. Tek ihtiyaç Saddam ayarında bir lider.
@kirats2 aynen ırak saddamı ariyor
@kirats2 sen tam bi fasistmissin saddam alcagı kac bın ınsanı kımsayasal maddeyle öldürdü kac ınsanı kursuna dizdi 30bin kürdün kanıyla gitti okadar ınsanı yuvalarından etti hintlilerden beterdi sakkalı canavar
@kirats2 saddam aşığı Amerikan usagi olduğun belli oluyor maşallah
@kirats2 bir saddam da sizin başınıza gelir inşaallah.
@kirats2 abdnin kuzey ırakta kürtlerden vazgeçtiği falan yok israil güdümünde bir kürt oluşumu istiyor barzani sülalesimin dedeleri yahudi dönmesi ama naksibendi tarikatını kamuflaj kullanıyorlar sadece abd duruma ve gelişmelere göre hareket ediyor ....
@selimbey04 seninde akepe davalarından olduğun belli oluyor. Bir kişi hem saddamcı hem amerikancı nasıl oluyormuşki yarım akıllı.
@kirats2 Yetenek anlamında duyarlı kürt kardeslerim.Bana akp li diyerek küfür etmiş gibi oluyorsunuz
@humeyra_sutcu_2017 Saddam mı yaptı Amerika mı? Amerikan yalaması
@kirats2 irakta en buyuk amerikanci saddamdi kullanildi gorevini yapti abd icin kullanma suresi doldu burusturulup cope atildi
BİTMEDİNİZ GİTTİ,LANET OLSUN...
ırak lı suriyeli mülteciler gitsin memleket düzelir !!!
yani biz afrinde savaş verirken adamlara resmen petrolü bırakıyoruz demekmi bu. yani kürt denen teröristlere bırakıyoruz ayni. göz boyandı boşuna şehit verildi. . madem gücümüz vardı ırak suriye komple alsaydıkya. ne dolandırıyorsunuz. milleti kandırıyorsunuz
ÜLKEMİZİN GÜVEN-EMNİYET VE GELİŞMESİ KOMŞULARIMIZINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİNE BAĞLIDIR. Bilhassa IRAK-İRAN-SURİYE gibi bölgelerin kaos ve kargaşa içinde olduğu ki şu an IRAK-SURİYE nin durumu ortadadır.Ne ihracatımızı sağlıklı yapabiliyor ne de EMNİYET VE GÜVEN için can vermeden,maddi kayıplar etmeden duramıyoruz. İDARECİNİN MAHARETLİSİ SAVAŞ OLMADAN DEVLETİ ÜSTÜN KILMASIDIR. BU DA HAK-HUKUKA RİAYET,ADALET İ TAM TESİS ETMEK İLE OLUR.
Irak düzeldiyse turgut özalın soktuğu kürtleri de gönderelim fuhuş terör bir günde biter
@hedefturan64 Türklüğüm bir kader ise de tercihim İslam olduğundan, gitmek istemiyorlarsa zorla gönderilmelerine razı değilim...çünkü bu topraklarda bizim himayemizde yaşamak isteyenleri reddetseydik eğer, elbet eninde sonunda bu topraklar da, bizi ortaasya çöllerine geri gönderirdi...biz bu toprakların efendisiyiz ve bunun sebebi himaye etmemizdir...Türk olup olmadığını bilemem ama inancını tahlil et!!
@hedefturan64 yorumumu beğenmeyenler geri dönmek istemeyenler galiba. Hayatlarından memnunlar. O zaman size kucak açan insanlara neden mafyayla terörle karşılık veriyorsunuz be kardeşim. Beğenmeyenler Türk ise onlara da tek sözüm kan tahlili yaptırsınlar.
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