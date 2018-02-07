Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

İran sınırı yakınlarındaki bölgenin Irak petrolünün sevkiyatı üzerinde olduğu bilinirken, ordunun bu bölgede kontrolü sağlamayı hedeflediği aktarıldı.
Irak ordusu, Aralık 2017'de Kerkük'teki ham petrolün İran'daki Kermanşah rafinerisine kamyonlarla sevk edilmesinin planlandığını duyurmuştu.
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