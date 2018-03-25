Son dakika! Irak Ordusu Sincar'a doğru ilerliyor

Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Sincar, harita üzerindeki konumu nedeniyle Türkiye açısından önem arz ediyor. Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın burada konuşlanmaya çaba göstermesi ve burayı yeni bir kandil haline getirmek istemesi, yeni bir gündemi ortaya çıkarmıştı?

SİNCAR NEREDE YER ALIYOR? NÜFUSU KAÇ?



Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip.

Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında.