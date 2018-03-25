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Son dakika! Irak Ordusu Sincar'a doğru ilerliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2018 22:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak Ordusu, Musul’la birlikte iki koldan Sincar’a doğru harekete geçti. Terör örgütü PKK’nın Sincar’ı Irak ordusunun denetimine bırakmak amacıyla terk etmeye başladığı gelen bilgiler arasında.

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'a doğru ilerliyor

Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Sincar, harita üzerindeki konumu nedeniyle Türkiye açısından önem arz ediyor. Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın burada konuşlanmaya çaba göstermesi ve burayı yeni bir kandil haline getirmek istemesi, yeni bir gündemi ortaya çıkarmıştı?

sincar nerede

SİNCAR NEREDE YER ALIYOR? NÜFUSU KAÇ?

Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip.

Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor.

Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında bulunan Sincar'da, statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sincar hakkında hazırladığı raporda, Ezidilerin 140. maddenin uygulanmasını ve IKBY'ye bağlanmak istediği belirtilirken, Kürtlerin de aynı talepte bulunduğu ama Arapların bu duruma karşı çıktığı ifade edildi.

DEAŞ'tan kurtarılan Ezidi yerleşim merkezlerin askeri ve siyasi olarak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Peşmergeleri ile PKK arasında bölünmüş olmasına rağmen KDP Sincar'da siyasi olarak en güçlü parti olarak biliniyor.

Dünya Ezidilerinin dini liderlerinden Mir Tahsin Said Beg, Sincar'ın önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Irak'taki Ezidilerin IKBY'ye dahil olması gerektiğini ifade eden Mir Tahsin Said Beg, PKK'nın Sincar'ı boşaltmasının da halk için elzem olduğunu savunuyor.

(Habetrtük)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Şu bir gerçek! Dış siyasette Sözünün geçmesi için ,Bileğin Yumruğun Güçlü olacak Ve Gerektiğindede Bu Gücü Kullanmaktan Çekinmeyeceksin ki; ardından dolap çevirenler,hesap yapanlar ;Bunu birkaç kez düşünecekler Bu zamana kadar Ülkelerinde Barındırdıkları PKK kampları için adım atmayanlar Türk Ordusunun İlerlediğini görünce ne yapacaklarını şaşırdılar Bu işler böyle Kardeşim Kim ne derse desin böyle
aferin ırak sen aşağıdan biz yukarıdan halledeceğiz bu işi çapulcuları topyekün ezin ve geçin
ne dediyse hep tersi oluyor..
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